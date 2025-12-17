台北榮總6大團隊全獲國家新創獎

第二十二屆國家新創獎評選台北榮總表現亮眼，一舉榮獲六項大獎，成果涵蓋臨床新創、學研新創與智慧醫療等多元領域；北榮十七日表示，這屆獲獎橫跨心血管智慧監測、基因治療平台、精準病理診斷、腎臟醫療創新、急救教育革新，以及奈米藥物遞送等關鍵領域。

李偉強副院長帶領健康管理中心張世霖科主任團隊研發「健康魔鏡」，運用非接觸式生理量測技術，僅需短時間臉部掃描，即可零接觸評估多項心血管與生理風險指標，研究已刊登於國際SCI期刊，部分量測功能已取得美國FDA二級醫材認證。

由曾令民副院長、黃其晟、許志怡主任帶領的乳醫團隊，攜手病理檢驗單位與產業夥伴，開發HER2免疫組織染色影像分析軟體，透過AI影像分析精準量化HER2表現。內科部腎臟科黎思源醫師團隊研發「改良式腹膜透析植管手術」，突破傳統術式需等傷口長時間癒合限制，讓患者術後僅一天內即可安全啟動腹膜透析治療。

北榮醫學研究部基礎研究科鄭彥甫主任團隊建立「遺傳性聽損基因療法之臨床前平台」，開發具高內耳親和性的AAV新式載體，目標透過一次性基因修補恢復聽力與平衡功能，為遺傳性聽損與相關失智風險提供治療策略。教學部楊盈盈主任領軍的「北榮智救大師：急救訓練智慧革新方案」，整合ACLSAPP與高擬真壓胸訓練模組，導入即時量測、AI回饋與量化評估機制，打造兼具線上模擬與實作回饋的混成式急救訓練系統。

醫學研究部細胞治療轉譯研究室楊逸萍副研究員團隊研發「創新基因小分子藥物遞送平台」，突破傳統病毒載體在安全性與應用上的限制，透過先進遞送系統所誘發奈米粒子效應，提升小分子藥物與基因進入目標細胞的效率，展現於視網膜與神經退化疾病治療上的高度轉譯與產業化潛力。