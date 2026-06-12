台北榮院員山分院跨世代彩繪 傳遞廉潔好品格

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幼兒園小朋友們熱情地向日照中心長輩介紹自己的作品。（臺北榮民總醫院蘇澳暨員山分院提供）

（另開新視窗）

記者張正量／宜蘭報導

為推廣廉潔誠信觀念並促進世代交流，衛生福利部蘇澳暨員山醫院員山分院近日舉辦「銀幼同歡－幼兒誠信故事彩繪活動」，邀請幼兒園學童與圓融銀髮學苑日照中心長者共同參與，透過創意彩繪與互動交流，將誠信教育向下扎根，也讓長輩與孩童共享溫馨歡樂時光。

活動以誠信故事為主題，引導幼童發揮想像力，運用繽紛色彩描繪心中「誠實」的模樣。一幅幅充滿童趣的作品，不僅展現孩子們對誠信價值的理解，更流露純真創意。完成創作後，幼童們化身「小小故事家」，向日照中心阿公、阿嬤介紹自己的作品內容，分享誠實的重要性，天真可愛的表達方式讓現場笑聲不斷，氣氛熱絡溫馨。

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活動另一大亮點，則由日照中心長者擔任評審委員，親自評選優良作品。長輩們仔細欣賞每件創作，並從中選出最具創意及誠信意涵的作品。頒獎典禮由副院長葉靜宜親自頒發獎品與獎狀，鼓勵孩子們持續培養誠實正直的品格，讓誠信種子在心中萌芽成長。

蘇澳暨員山醫院政風室表示，透過跨世代共學與交流，不僅拉近老幼距離，實踐高齡友善及世代共融理念，也讓廉潔自持、誠實守信的價值觀在溫暖互動中持續傳承。