台北樟樹步道花海開幕

「2026樟樹步道花海」的開幕活動盛大舉行。(台北市大地工程處提供)

記者王誌成∕台北報導

台北大縱走第七段「二０二六樟樹步道花海」七日開幕，以「慢遊微觀」為主題，搭配古色古香的音樂演奏，讓參與者從不同的視角感受樟樹步道的春意盎然。

大地工程處表示，活動設計「冒險盲盒」，參與民眾化身為森林探險家，利用盲盒內的手機微距鏡頭，捕捉魯冰花的花蕊或葉脈的細節，完成任務後可收集獨特的「套色印章」，將四個印記疊加成一幅完整的台北大縱走視覺圖卡。此外，現場亦設置「小碳包彩繪ＤＩＹ」活動，在專業老師指導下讓民眾留下花海的美好記憶。

道路步道科長朱信安指出，魯冰花是茶園中常見的天然綠肥，凋謝後回歸土地滋養茶樹，展現貓空茶農與環境共生的智慧。今年樟樹步道的魯冰花花期預計將持續至農曆年後，歡迎民眾年假期間前往貓空走春賞花。

大地處感謝民眾熱情參與，未來將持續結合自然景觀、地方文化與生態教育，規劃多元的步道體驗活動，讓貓空的魯冰花不僅成為春日的美麗風景，更成為傳承文化與生態體驗的重要橋梁。