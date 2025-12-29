台北歲末徵才293職缺！最高月薪6萬 跨年前5大就服站登場

為了協助市民搶先接軌新制度、掌握更多的就業選擇，台北市就業服務處於12月29日至12月31日，在艋舺、景美、內湖、西門及北投就服站辦理歲末徵才活動，邀集10家優質企業釋出293個工作機會，職缺薪資最高上看6萬元。（台北市就業服務處提供）

明年1月1日起，基本工資將調整為月薪2萬9500元、時薪196元。為了協助市民搶先接軌新制度、掌握更多的就業選擇，台北市就業服務處於12月29日至12月31日，在艋舺、景美、內湖、西門及北投就服站辦理歲末徵才活動，邀集10家優質企業釋出293個工作機會，職缺薪資最高上看6萬元。

就服處表示，本次參與徵才的企業橫跨餐飲、零售、支援服務、長照服務等多元產業，包括安心食品服務（摩斯漢堡）、三商餐飲、家福（家樂福）、統一超商、棋勝汽車集團、微笑單車（YouBike）、宗展、安馨居家長照、大心居家長照、四正勤居家長照等10家知名企業。

廣告 廣告

就服處指出，其中多家企業均為友善職場得獎廠商，欲網羅人才雖多為基層職缺，但同享企業所提供友善措施及福利，搭配升遷留才制度，未來加薪空間可以期待。摩斯漢堡儲備幹部3萬6000元起、正職人員3萬3000元；三商餐飲儲備幹部3萬5000元起、門市服務人員3萬2000元起；YouBike微笑單車調度與維護專員3萬7100元起、夜班／大夜班4萬3100元起；棋勝汽車集團行政總機3萬2000元起、社群行銷專員3萬4000元起、維修技師3萬8000元起；四正勤居家長照照顧服務員3萬3000元起；宗展居家照顧督導員3萬5000至6萬元，起薪多在餐飲服務業薪資平均數3.6萬元以上。

此外，寒假即將到來，家樂福內湖店與三民站特別釋出26個寒假短期職缺，包含營運服務、收銀、網購理貨、食品技術等工作，無論是想增加彈性收入，或學生族想賺寒假紅包，都是難得好機會。

徵才活動地點及時間，整理如下：

12月29日下午2時至4時 景美就服站（摩斯漢堡）

12月30日下午2時至4時 內湖就服站（家樂福）、西門就服站（YouBike）、北投就服站（安馨居家長照）

12月31日下午2時至4時 艋舺就服站（大心居家長照、四正勤居家長照、三商餐飲）、景美就服站（統一超商）、西門就服站（宗展、棋勝汽車集團）

更多中時新聞網報導

吳永吉出專輯 憶大哥離世淚水止不住

吳宗憲2026開唱 自嘲臭男人

淺焙咖啡綠原酸較多 有助代謝