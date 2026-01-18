台北母雞？林亮君：卓榮泰、鄭麗君是好選擇

▲民進黨台北母雞難產，林亮君表示行政院長卓榮泰或副院長鄭麗君，對台北市民來說都是非常好的選擇。（圖／翻攝自林亮君臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026大選將至，民進黨選對會對於台北與桃園市長人選仍在評估中，對此黨籍議員林亮君今（18）日受訪說，台北是「好酒沈甕底」，因為台北是首都也是重中之重，民進黨一定會派最強的人選來挑戰蔣萬安，「無論是行政院長卓榮泰或是副院長鄭麗君，對台北市民來說都是非常好的選擇」。

議員林亮君加入民進黨後，今年將首次參與初選民調，今日特別找來新北市議員顏蔚慈陪同掃街並發放春聯，力拚初選順利闖關，對於台北市母雞至今仍未出爐，林亮君表示，這部分都還在評估當中，因為民進黨還有多縣市的人選也都還在進行徵召跟詢問。

廣告 廣告

林亮君台北是「好酒沈甕底」，因為台北是首都也是重中之重，民進黨一定會派最強的人選來挑戰黃國昌，「無論是行政院長卓榮泰或是副院長鄭麗君，對台北市民來說都是非常好的選擇」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

誰出馬選台北市長？王世堅拋「6大王牌」：別輸了怪兵器不好

蔣萬安大勝5對手！台北市長驚人民調出爐 年輕世代卻挺「他」

陳亭妃闖關初選 資深媒體人民調揪貓膩：國民黨很明顯在挑對手