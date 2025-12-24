台北民宅大火 2住戶行動不便困6樓葬火窟

24號晚間，台北中山區公寓火警，頂樓全面燃燒釀2死。（圖／TVBS）

台北市中山區一處公寓，今天(24)晚上8點20分發生火警，消防隊趕抵發現頂樓全面燃燒，立刻拉水線搶救，火勢在晚上8點59分撲滅。消防人員在6樓頂樓加蓋的屋內，發現2位行動不便的住戶，但當時身體已呈現焦黑、明顯死亡。

住戶在慌忙、哭喊聲中逃下樓，此刻畫面中的6樓正在失火。頂樓加蓋處火勢燒得有多兇猛，從一樓看得很清楚。24號晚間8點20分，台北中山區民權東路一段，巷弄內一棟民宅發生火災。

消防人員布設水線灌救，出動91名人員、22輛消防車，用了半小時才將火勢撲滅。但是消防隊隨即上6樓才發現，2名患者OHCA已明顯死亡。目擊者：「聞到燒焦的味道，然後聽到爆炸聲，有聽到聲音砸下來，然後有點震動，因為蠻大的，後續有人一直在提醒樓上，一些老人家陸續被抬下來，有幫忙抬。」

附近住戶：「就很大，被抬下來，我住在對面三樓。」據了解，2名死者因行動不便，房屋起火時被掉落的天花板壓住，導致無法逃生，被發現時已全身焦黑。

台北市消防局第三大隊長蔡家隆：「目前是沒有直接要安置的，但還是交由區公所去調查，看看有沒有什麼其他需要的，延燒五樓，跟六樓都全面燃燒，五樓的頂加，就是六樓的位置，六樓的位置 (那起火點)，就是起火戶。」至於起火原因仍待釐清，對遇難家庭，與附近住戶而言，這平安夜，實在不平靜。

