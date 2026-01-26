台北民權大橋4車連環撞！現場車輛冒煙 肇事女駕駛胸悶送醫

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

台北市民權大橋內湖往松山方向今（26）日晚間6點50分左右，發生一起連環車禍，有4輛車子撞成一團，其中肇事駕駛43歲謝女胸悶不適送醫，意識清楚，無生命危險，現場也有車輛冒煙，這場車禍也導致下班車潮嚴重堵塞，而詳細事發原因，仍待警方進一步調查釐清。

台北市民權大橋內湖往松山方向今（26）日晚間6點50分左右，發生一起4車連環車禍。（圖／翻攝畫面）

根據警方調查，肇事43歲謝女駕駛自小客車，沿民權大橋第二車道直行時，疑似因為未注意前方車況，車頭撞擊同向同道停等紅燈、由55歲倪男駕駛之車輛後車尾，倪男車頭推撞前方42歲穆男所駕車輛，穆男車頭撞擊前方50歲何男停等紅燈車輛，造成4車連環追撞事故。現場也有車輛冒煙，經消防隊確認，僅為水箱撞破，並沒有起火。

廣告 廣告

現場有車輛冒煙，經確認為水箱撞破。（圖／翻攝畫面）

對此，警方也指出，已對相關駕駛實施酒測，均未發現酒後駕車情形，後續肇事責任仍將由交通警察單位進一步分析。

更多FTNN新聞網報導

北市茗香園老闆涉洗錢「3年轉259億」！內湖機房被攻堅、查扣逾1.3億

「頂大學霸」替代役酒後爭執！遭運將丟包台64線被4車輾亡 鐵警聲明回應了

台64凌晨奪命車禍！酒後爭執遭小黃司機趕下車 25歲男醉倒車道遭4車輾斃

