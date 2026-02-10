台北民生社區美食推薦｜林青霞、周潤發也慕名來訪 6家台北必吃隱藏版名店

自成一派、風格獨特的民生社區，是台北少數未有捷運站停駐的生活圈。時光在這裡好像流淌的特別慢，愜意悠閒地漫步其中，陽光穿過樹蔭縫隙灑落在人行道上，沿路矮房跟寬敞街道，獨特的風貌與濃厚的人文氣息吸引著許多遊客前來。近幾年，有許多特色店鋪選擇進駐，民生社區又開始活動了起來，本篇台北民生社區美食推薦，精選隱藏在此的美食店家，新風味與老滋味的碰撞，你最愛哪一味？

民生社區美食推薦｜MERCER BRUNCH

有東京最強早午餐美譽的MERCER BRUNCH ，選擇進駐在充滿愜意氛圍的民生社區。裝潢以大理石、木質調打造出輕奢風格，MERCER BRUNCH上午時段提供早午餐，而傍晚則搖身一變成為餐酒館。許多人都是為了品嘗招牌的布里歐法式吐司而來，將浸泡蛋液一整夜的布里歐吐司，送入烤箱裡慢慢烘烤出金黃色澤，外皮酥脆帶有濃郁香氣，內裡布丁般濕軟彈潤口感，難怪被盛讚為「充滿靈魂的法式吐司」，吃過就念念不忘。早餐盤推薦香煎鮭魚＋太陽蛋，特別的是提供香檳搭早午餐，優雅時尚的都會風格，打造出新的用餐體驗。

店家地址：台北市松山區民生東路四段121號

連絡電話：02-2712-5225

營業時間：08:00～22:00

民生社區美食推薦｜The Antipodean

台北人氣早午餐店The Antipodean，因為創辦人Andy曾在澳洲生活多年，受當地咖啡文化啟發，所以回台後開店推廣澳式早午餐。The Antipodean融合了澳洲悠閒文化，提供大份量、多樣化的健康食材組合，經典招牌豐盛浮誇的「皇后大早餐」，裡面有香煎薯絲、無骨帶皮火腿、香煎哈嚕米起司、酪梨花、茄汁烘豆、新鮮水果優格、木斯里果麥、嚴選燻鮭魚、太陽蛋、亞麻籽酸種麵包、香炒洋菇、季節水果等，份量極大建議兩人分享。這裡的咖啡也不能錯過，精選優質咖啡豆並以嚴謹的工序確保呈現出最佳風味，藍色袋鼠也一直是不少明星的愛店。

店家地址：台北市松山區民生東路五段27巷10號

連絡電話：02-2756-5727

營業時間：平日08:00-18:00、假日07:00-18:00

民生社區美食推薦｜香港大排檔

隱藏在民生社區窄巷裡的「香港大排檔」是台北少數原汁原味的港式料理，在台灣經營超過30年，第一代老闆兄弟檔從 港來台開創，目前已第二代接手。走進店裡完全就是香港茶餐廳的氛圍，廣東臘味飯、手工腸粉、窩蛋牛肉飯與鮮蝦雲吞撈麵，每樣都好好吃，最愛他們家的蝦仁腸粉，薄薄的皮吸滿特製醬汁，搭配裡頭肥美蝦仁真是百吃不厭，就是這麼道地的好滋味，所以儘管店面座落在不起眼的巷弄中，還是有許多老饕尋香而來，用餐時間總是人潮滿滿。

店家地址：台北市松山區三民路113巷22號

連絡電話：02-2767-0161

營業時間：11:00～14:00、17:00～21:00（週一公休 ）

民生社區美食推薦｜富錦樹台菜香檳

已經連續五年獲得米其林一星榮譽的富錦樹台菜香檳敦北店，以時尚精緻台菜獲得評審青睞。餐廳的戶外空間以綠植妝點，再用大片落地玻璃窗，將陽光和綠意巧妙地引入室內，光影搖曳，讓用餐氛圍更加舒適。菜單提供經典台菜，加入一些創意和改良，第一次前來用餐會建議直接點合菜，經典菜色幾乎都有，而且這裡的每道菜從食材、調味到口感，基本上不會踩雷，推薦特調白斬雞、油條蒜蓉鮮蚵和北海道干貝竹笙雞湯，內行人必點。

店家地址：台北市松山區敦化北路199巷17號1樓

連絡電話：02-8712-8770

營業時間：平日12:00～15:00、17:00～22:00/假日12:00～22:00

民生社區美食推薦｜海真私房菜-民生店

飄香二十多年的眷村好滋味，海真私房菜民生店受到許多饕客喜愛，就連港星周潤發來台時也特別指定要吃。老闆曾經和名廚傅培梅學過手藝，憑著簡單的眷村家常菜，建立起好口碑，這麼多年來依舊生意紅火。招牌必點的有紅燒獅子頭、吃不到臭豆腐、嗆鍋蛋和炒五絲，火侯夠又超下飯，尤其是軟嫩肉汁飽滿的獅子頭，配上吸滿湯汁的白菜和粉絲，真是太好吃了，想來品嘗最好要先訂位。

店家地址：台北市松山區民生東路三段130巷7弄15號

連絡電話：02-2546-5655

營業時間：11:30～14:00、17:30～21:00

民生社區美食推薦｜財神台南擔仔麵

店外頭掛著紅燈籠，十分低調的財神台南擔仔麵，是民生社區的隱藏版美食。菜單主要販售傳統台南味的小吃，像是擔仔麵、滷肉飯、米糕、煎虱目魚，以及各種黑白切小菜。招牌的擔仔麵，一上桌肉燥香氣撲鼻，帶有淡淡豬骨香氣的湯頭，滋味清甜鮮美，油麵滑順，碗裡還有豆芽、香菜點綴，是很傳統的古早味。道地的台南米糕，白糯米加上肉鬆與花生，軟糯Q彈。曾吸引《孤獨的美食家》主演松重豐專程探訪，就連影星林青霞，每次返台一定會來品嘗這碗懷念的家鄉味。

店家地址：台北市松山區新中街6巷1號

連絡電話：02-2761-1887

營業時間：11:30～14:30、16:00～20:30（週日、一公休）

