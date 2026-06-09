台北水舞嘉年華週六點亮錫口碼頭

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台北水舞嘉年華十三日登場，當天晚間水火共舞將點亮錫口碼頭。（觀傳局提供）

記者孫曜樟∕台北報導

「台北水舞嘉年華」將於週六（十三日）在台北市錫口碼頭彩虹橋盛大登場，展演為期十五天至六月二十七日止。觀傳局表示，開幕日晚間七時三十分將推出限定版「水火共舞」，結合全台唯一的橋面與河面雙水舞共演、中低空煙火與噴火龍特效，搭配經典音樂劇《歌劇魅影》樂聲及水幕投影，打造沉浸式戶外光影劇場。

主辦單位台北市觀光傳播局說，今年水舞展演全面升級，橋體除拋物線水舞外，新增柔美水瀑布；河面除直線平台外，再添Ｓ型曲線平台，呈現剛柔並濟律動美感。每日水舞演出時間為晚間六時三十分、七時三十分、八時三十分及九時，每場約五分鐘。

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開幕日與二十七日閉幕日各於晚間七時三十分加碼「水火共舞」特別場，另據台北市公共運輸處公告，兩日當晚將施放三百秒煙火，晚間七時至九時三十分並針對基隆河水域（彩虹橋至麥帥一橋範圍）實施船舶航行管制。

活動現場設有大型國際ＩＰ氣偶，包括彩虹小馬與Pingu家族裝置，供民眾拍照留念。端午連假期間，YOYO家族藝人也將到場與民眾互動同樂。

觀傳局提醒，週五至週日下午五時至晚間九時三十分，基四號疏散門、彩虹橋及堤外自行車道（麥帥一橋至成美長壽橋段）禁止自行車通行，「YouBike饒河疏散門站」暫停營運。

六月十三日開幕及六月二十七日閉幕當天下午五時至晚間九時三十分，周邊松河街、八德路四段部分路段將實施彈性交通管制。