台北水舞嘉年華13日登場 周邊交管措施、封閉路段一次掌握

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2026台北水舞嘉年華將於13日在錫口碼頭彩虹橋盛大開幕。（圖／北市觀傳局提供）





2026台北水舞嘉年華將於13日在錫口碼頭彩虹橋盛大開幕。首場表演將帶來限定版水火共舞、中低空煙火、噴火龍及水幕投影演出，搭配英國經典音樂劇《歌劇魅影》配樂，打造沉浸式劇場氛圍，為民眾帶來視覺與聽覺雙重饗宴。

YOYO家族陪玩同樂 人氣IP氣偶吸睛亮相

觀傳局指出，本次水舞嘉年華活動期間為13日至27日，每日展演時間固定為18時30分、19時30分、20時30分及21時。其中，13日開幕與27日閉幕日時間為19時30分，將分別推出限定版水火共舞演出。另外，活動現場將展出彩虹小馬與Pingu家族等國際知名IP氣偶裝置，供民眾拍照留作紀念。端午連假及週末期間也將安排YOYO家族藝人與民眾互動，增添活動趣味。

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活動現場將展出彩虹小馬與Pingu家族等國際知名IP氣偶裝置，供民眾拍照留作紀念。（圖／北市觀傳局提供）

周邊交通管制一次看

活動期間周邊將實施階段性管制，基四號疏散門、越堤階梯及坡道的進出動線會依平、假日進行調整，每週五至週日17時至21時30分，基四號疏散門、彩虹門及堤外松山側（麥帥一橋至成美長壽橋）自行車道禁止通行。「YouBike饒河疏散門站」於該時段將暫停營運，提醒民眾務必提前規劃行程。

2026台北水舞嘉年華將於13日在錫口碼頭彩虹橋盛大開幕。（圖／北市觀傳局提供）

針對13日開幕及27日閉幕當天，17時到21時30分將於松河街及八德路四段部分路段實施彈性交通管制。建議民眾搭乘至松山捷運站或松山火車站下車，步行即可抵達基四號疏散門與越堤坡道進入會場。觀傳局呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往，並配合現場動線指引，共同欣賞基隆河畔精彩水舞演出。

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