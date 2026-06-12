台北水舞嘉年華6/13登場！彩虹橋化身水舞劇院 演出時間、交通一次看

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「2026台北水舞嘉年華」將於6月13日至27日在松山錫口碼頭、彩虹橋盛大登場。今年活動全面升級，結合彩虹橋與基隆河水域空間，打造全台首創「三維空間水舞大劇院」，並於開幕、閉幕兩天推出限定「水火共舞」演出，帶來結合水舞、煙火、噴火特效與音樂投影的沉浸式視覺饗宴。

開閉幕推限定「水火共舞」 營造震撼氛圍

這次台北水舞嘉年華將於開、閉幕日推出限定版「水火共舞」，除結合橋面與河面雙水舞同步展演外，還搭配中低空煙火、噴火龍特效以及水幕投影演出，並融合英國經典音樂劇《歌劇魅影》配樂，營造宛如戶外劇場般的震撼氛圍。

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除開、閉幕日有限定演出，活動期間每日固定演出4場水舞秀，連續15天免費開放民眾觀賞。

彩虹橋變身水舞劇院 雙平台打造「雙龍共舞」

台北市觀光傳播局指出，今年最大亮點為首創將彩虹橋與基隆河景觀結合，打造「三維空間水舞大劇院」。

其中，彩虹橋上方設置長達80公尺的筆直水牆，河面則打造90公尺S型水舞平台，總長達170公尺的雙水舞展演空間相互呼應，形成宛如「雙龍共舞」的壯觀畫面，讓民眾從不同角度都能欣賞到震撼的聲光效果。

經典歌曲融入展演 打造戶外聲光劇場

除了水舞規模升級，今年演出曲目也結合多首國際知名音樂作品，涵蓋歐美經典歌劇與電影配樂、日本動漫歌曲以及熱門KPOP音樂。觀傳局表示，透過不同水型變化、燈光效果與音樂節奏搭配，將打造如同大型戶外劇院般的沉浸式體驗，帶領觀眾感受跨越國界的音樂魅力。

彩虹小馬、Pingu輪番登場 YOYO家族一同歡樂

活動期間也安排多項親子互動內容，包括知名卡通IP與裝置藝術展出。

這次開幕日將由《彩虹小馬》率先亮相，串聯彩虹橋主題打造歡樂派對氛圍；活動期間也會邀請風靡全球多年的《Pingu》登場。端午連假及周末期間，YOYO家族藝人也將帶來互動表演，增添活動熱鬧氣氛。

2026台北水舞嘉年華時間、地點

時間： 6月13日至6月27日

地點：錫口碼頭彩虹橋（台北市松山區基隆河左岸成美河濱公園，可從松河街旁「基四號疏散門」進入）

台北水舞嘉年華是全台唯一橋面與河面水舞共演。（圖／翻攝2026台北水舞嘉年華官網）

2026台北水舞嘉年華演出時間、曲目

2026台北水舞嘉年華演出時間

6月13日開幕：19：30開演（加碼水火共舞）、20：30、21：00

6月14日至6月27日：每日18：30、19：30（閉幕日加碼水火共舞）、20：30、21：00

每場水舞演出時間皆為5分鐘

2026台北水舞嘉年華水舞曲目

6月13日至6月14日： Sarah Brightman《歌劇魅影》

6月15日至6月20日： Harold Faltermeyer《捍衛戰士》主題曲＆IVE《REBEL HEART》

6月21日至6月26日： E.S.Posthumus《Unstoppable》＆Two Steps From Hell《Love & Loss》

6月27日： 鬼滅之刃《無限城》

鋼琴噴泉互動體驗時間、申請方式

現場還設置科技互動裝置「鋼琴噴泉」，民眾只要用雙腳踩踏大型鋼琴鍵盤，就能創作出專屬自己的小型水舞秀。

鋼琴噴泉互動體驗時間

6月14日至6月27日

第一梯次：18：45至19：20

第二梯次：19：45至20：20

18：00發放號碼牌（每日限量140名）

交通資訊與周邊管制

活動期間人潮眾多，周邊停車空間有限，建議民眾多利用大眾運輸工具前往會場。至於相關停車須知以各停車場公告為準。

搭乘捷運

搭乘捷運松山新店線至「松山捷運站」1號出口，往松河街方向約180公尺，步行約3分鐘，或松山捷運站5號出口，往八德路四段763巷方向約240公尺，步行約3分鐘，進入基隆河四號疏散門即可抵達活動會場。

搭乘台鐵

「台鐵松山車站」下車，往松河街方向約350公尺，步行5分鐘即可進入基隆河四號疏散門抵達活動會場。

搭乘公車

搭乘28、53、63、203、204、205、256、276、306、306區、311、民生幹線(原518)、531、605、605副、605新台五、629、668、678、711、棕1、藍7、藍7副等公車，至「松山車站」下車，步行約5到8分鐘，進基隆河四號疏散門即可抵達活動會場。

周邊停車場

Times新明路第2停車場：距離162公尺

台北市內湖區新明路536巷與號新明路548巷9弄交叉口

松山區行政中心地下停車場：距離272公尺

台北市松山區八德路四段692號​

松山國小地下停車場：距離279公尺

台北市松山區八德路四段746號

Times松山車站前停車場：距離326公尺

台北市松山區八德路四段758號

Times松山松隆停車場：距離392公尺

台北市信義區松隆路215巷4弄13號​

活動期間人潮眾多，建議民眾多利用大眾運輸工具前往會場。（圖／翻攝2026台北水舞嘉年華官網）

周邊交通管制

彩虹橋：

兩端封閉，每場水舞展演共管制10分鐘（展演前5分鐘至展演結束）

18：25-18：35、19：25-19：35

20：25-20：35、20：55-21：05

基四號水門：

週一至週四18：00-21：30左進右出

週五至週日17：00-21：30只進不出；視狀況調整成左進右出

松山側三座越堤階梯：

週一至週四18：00-21：30

週五至週日17：00-21：30只出不進

松山側越堤斜坡道：

週五至週日17：00-21：30視情況彈性管制

自行車道：

週五至週日17：00-21：30

基四號水門、河堤內松山側 麥帥一橋至成美長壽橋自行車道、彩虹橋上禁止自行車通行

YouBike饒河疏散門站：

週五至週日 17：00-21：30暫停營運

松河街（水福宮至中坡北路）：

6月13日及6月27日17：00-21：30車輛彈性管制

舊八德路四段（松山路-中坡北路）：

6月13日及6月27日17：00-21：30車輛彈性管制

活動會場全面禁菸 留意天氣變化與最新公告

最後觀傳局提醒，活動會場全面禁止吸菸，民眾如有需求須至指定吸菸區。若遇天候不佳、風勢過強等不可抗力因素，展演內容及交通管制措施將依現場狀況調整，民眾可留意活動官網公布的最新資訊。

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