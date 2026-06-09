台北水舞嘉年華6/13登場 開閉幕限定水火共舞吸睛

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開閉幕限定水火共舞煙火展演。（圖／北市觀傳局提供）





「2026台北水舞嘉年華」將於6月13日至27日在台北市錫口碼頭彩虹橋登場。今年水舞展演全面升級，打造沉浸式光影劇場，結合水舞、燈光與音樂，帶來更豐富的視覺饗宴。

多層次彩虹橋體水舞，搭配柔美水瀑與基隆河面上的雙水舞平台，一剛一柔相互呼應，在河面上勾勒出華麗景致，吸引目光。

多層次彩虹橋體水舞，搭配柔美水瀑與基隆河面上的雙水舞平台。（圖／北市觀傳局提供）

煙火設計師吳正宇：「我們這次採用雙水舞平台，搭配彩虹橋S型的設計，在水面上也打造一座S型水舞浮台，作為這次展演的重要亮點。」

「2026台北水舞嘉年華」將於6月13日在錫口碼頭彩虹橋正式登場，開幕及閉幕限定演出的「水火共舞」，更將水舞結合中低空煙火，呈現水、火、光影交織的城市夜景。

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煙火設計師吳正宇：「這次採用《歌劇魅影》的音樂搭配煙火秀，透過煙火展現《歌劇魅影》中力與美的意象。」

採用《歌劇魅影》的音樂搭配煙火秀。（圖／北市觀傳局提供）

除了每日精彩的水舞展演外，活動也延續親子同樂特色，安排哥哥姐姐輪番登台演出，陪伴大小朋友一起歡樂互動。

民眾：「今年感覺跟往年不太一樣，前年只有彩虹橋，去年多了一個平台，今年又增加S型平台，感覺整體會更漂亮。」

民眾：「前幾天有看到試噴的畫面，我覺得再搭配燈光效果，應該會非常不錯，所以很期待正式登場。」

每年都吸引大批民眾參與的台北水舞嘉年華，今年除了水舞展演外，也串聯親子娛樂、拍照打卡及松山夜間觀光，打造今夏最具代表性的台北水岸盛會。

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