台北沒放假！他「賭上台大大氣系招牌」翻車 發雞排珍奶時間地點公布了

台北市沒放颱風假，一名自稱台大大氣系學生宣布將兌現承諾，16日在傅鐘發放雞排。示意圖，廖瑞祥攝



鳳凰颱風襲台，一名自稱台灣大學大氣系的網友在臉書發文「賭上大氣系招牌」，預測今天（11/12）至周五至少放2天颱風假，少1天就請100份雞排和珍珠奶茶；不過台北市政府昨天宣布今天正常上班上課，疑似同一人昨在臉書「黑特帝大」投稿，表示將兌現承諾，11月16日中午12時在傅鐘發放雞排、珍奶共300份。

鳳凰颱風來襲前，一名自稱台灣大學大氣系的網友在臉書匿名社團「黑特帝大」發文表示，要賭上大氣系招牌，11月12日至14日，台北至少放兩天颱風假，如果少一天就請100份雞排加上波霸奶茶，若都沒放假就發300份，預告在16日中午12時於台大傅鐘底下領取。

貼文吸引上萬人討論，許多人卡位要領雞排，也吸引粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」留言「學弟/妹，你知道為什麼我們都不回答颱風假嗎？台大大氣系學會則回應，無法確定發文網友是否為該系學生，呼籲外界不要與該系過度連結。

根據中央氣象署最新預測，鳳凰颱風今天傍晚將從屏東登陸，深夜於台東、屏東交界出海，預計強度將持續減弱，暴風圈也有縮小趨勢。疑似同一人今天凌晨在「黑特帝大」發文公布周日將兌現承諾，雞排與珍奶總計300份，發完為止。

網友紛紛表示，「真的笑死，不管那個市長啦，以颱風目前走勢，12至14日北部就是不可能放了」、「真男人，給讚」、「不辣不切，珍奶微微謝謝」、「要擠爆了」，也有人酸「了不起，負債」、「確實大氣」。

台北沒放颱風假，網友宣布將在傅鐘發放雞排。翻攝臉書

