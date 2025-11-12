台北沒放颱風假！蔣萬安臉書被「咕嚕咕嚕」灌爆！今全翻車

鳳凰颱風來襲期間，北北基桃四縣市再度面臨是否放颱風假的抉擇。11月11日晚間，台北市長蔣萬安宣布12日正常上班上課，這項決定立即在網路上引發熱烈討論。蔣萬安在宣布決策時特別在圖卡上放置個人照片，成功打破過去「放假才放帥照」的網路都市傳說。

根據中央氣象署資料顯示，鳳凰颱風強度減弱為輕度颱風，暴風圈縮小且路徑南修，台北市未列入陸上警報範圍。氣象署及臺大氣象團隊評估，台北市山區及平地風雨均未達停班停課標準。蔣萬安表示，所有決策都是依照科學和專業數據，經過氣象團隊提供相關資料並充分討論後做出。

12日上午，台北市天氣晴朗，許多原本質疑的網友紛紛改變立場，肯定市長的專業判斷。蔣萬安在出席環保志義工頒獎典禮時表示，他更關心的是宜蘭受颱風影響造成的積淹水災情。他已在第一時間與宜蘭縣長林姿妙聯繫，表示北市隨時可派遣人力、機具、移動式抽水機等資源協助災區復原。

