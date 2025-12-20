台北海洋科大打造新北收容毛寶貝新樣貌

台北海洋科技大學寵物經營管理系系學會到板橋動物之家志工服務。(圖:新北市動保處提供)

新北市動保處二十日表示，日前台北海洋科技大學寵物經營管理系系學會到新北市板橋動物之家，以專業美容技術協助收容毛寶貝洗澡、梳理與修剪。透過實作參與同學們更深入理解收容動物需要被關注、理解與支持的原因。

台北海洋科技大學寵物經營管理系系學會由主任王宥婷帶隊，日前到新北市動物之家幫收容毛寶貝洗澡美容。同學們在專業指導下，將課堂習得美容技術實際運用到收容毛寶貝身上。從洗澡、吹毛、梳理，到修剪毛髮與指甲，每位同學皆全力投入、細心照護，忙碌身影充滿熱情。當看到毛寶貝經過整理後變得清爽、舒適、更加親人，同學們無不感到成就與溫暖，也更肯定寵物專業在社會中的重要性，進一步強化投入寵物產業的使命感。

系主任王宥婷表示，寵物系長期致力於培育兼具技術力、責任感與愛心的寵物產業人才，而前往動物收容所服務，正是學生將「所學」轉化為「所用」的最最具意義的實踐。容能提升毛寶貝的外貌與身心狀態，不僅提升犬隻領養成功的機會，也落實了「負責任飼養、生命教育、動物友善」的系所教育理念。喚起社會大眾對收容動物的關注為善盡企業社會責任，並持續推動以家人態度對待每一隻生命。

板橋動物之家站長徐愛明表示，感謝台北海洋科技大學主任與學生協助，全程以耐心安撫收容毛寶貝情緒，讓牠們逐步習慣美容與不同人的接觸，有助未來融入家庭生活。

現場也宣導毛寶貝們定期進行毛髮清潔可降低皮膚疾病、寄生蟲等風險，而美容過程也是發現身體異常、及早就醫的重要契機。新北市毛寶貝生命教育園區亦提供多項相關課程，包含寵物美容、犬隻行為、基礎醫療知識等，期望透過教育與實踐提升整體飼養素質。