台北淺山白天黑夜都精彩專家帶你走進秘密世界

台北淺山生態摺頁，充滿豐富的故事性。（圖：北市大地處提供）

▲台北淺山生態摺頁，充滿豐富的故事性。（圖：北市大地處提供）

生機盎然的台北淺山，環繞著高樓林立的台北城，也串起人與自然的連結，台北市工務局大地工程處二日表示，市府進行生態調查持續十年以上，多年累積的調查成果，畫成一張充滿故事的「台北淺山生態摺頁」，準備邀請大小朋友一起來探險。

透過水彩風的手繪摺頁，帶大家走進台北自然天地。白天，大鳳蝶及鑽灰蝶飛舞著，大冠鷲在空中盤旋；夜晚，領角鴞獻聲「勿～勿～勿」，斯文豪氏赤蛙及台北樹蛙接力登場。原來，摺頁的正反兩面分別是白天和黑夜，就在同一個環境的日與夜，有各自活躍的生態景象呢！

北市大地處強調，台北是個自然與都市緊密結合的城市，101大樓、捷運、住宅旁，就有淺山、溪流、里山生態系默默守護著城市。這張摺頁裡，悄悄藏著二十種植物及超過四十種動物，到底民眾可以找到幾種？答案即將在二月五日，於臉書「台北大地誌」（https://www.facebook.com/Taipei.GEO）公佈，一起睜大眼睛，看看誰是最厲害的生態觀察王！