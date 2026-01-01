台北清潔隊員元旦騎車上班遭撞 肇事者落跑！放他倒地慢慢死

台北市清潔隊員毛男，１日清晨騎車上班途中遭撞身亡，肇事駕駛落跑。讀者提供



台北市清潔隊員毛姓男子（1）日被發現人與車倒在新北市淡水區中正路與真理街口，淡水警分局員警趕緊報請119救護車將人送醫，依然回天乏術。肇事駕駛事後逃逸，警方隨後在車主住處的停車場找到肇事車輛，懷疑駕駛將車停好後落跑，目前找到車主釐清。

元旦上班途中，毛姓清潔隊員遭撞擊身亡，人就躺在馬路上，直到清晨5時37分，淡水警分局員警巡邏經過，發現毛男，趕緊撥打119求救。

毛男被發現的地點位在新北市淡水區中正路與真理街口，警方表示，發現人時，44歲毛男和機車倒臥路面。

警方擴大調閱監視器追查，於新民街某社區停車場發現疑似肇事車輛，車頭嚴重毀損，立即通知車主到案說明，並持續追查實際肇事駕駛，以釐清肇事經過及責任歸屬。

警方找到肇事車輛。讀者提供

