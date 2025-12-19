台北港二期填海造地環評初審通過 鯨豚協會︰八里港是全台鯨豚擱淺最多的海域
「台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫」（台北港二期填海造地案）昨（18）日進行第五次環評初審會議，鑒於前次會議被質疑鯨豚及海龜擱淺數據造假，開發單位港務公司本次已修正資料。專案小組決議案件通過初審，交大會審議前，開發單位須評估擴大鯨豚及海龜調查範圍，並研提具代表性且具體可行的保護與應變措施。
中華鯨豚協會提醒，南、北外廓防波堤令港口出入口收窄，擔心鯨豚易進難出；海保署亦指曾記錄到保育類小燕鷗在衝擊區飛行，要求開發單位補充說明工程對物種影響以及減輕對策。
過去31年有79筆鯨豚海龜擱淺紀錄
台北港南碼頭區二期填海造地案開發計畫，為延伸南碼頭區風電能源產業開發基地用地，預期2050年風電累積設施達40～55GW以上，工程範圍包括新北市林口區及八里區，開發單位為台灣港務股份有限公司基隆港務分公司。本案將新建兩個南、北外廓防波堤，及南碼頭區二期用地圍堤的造地工程。
在今（2025）年8月初的第四次環評初審會議中，中華鯨豚協會質疑開發單位提交的鯨豚數字造假，環評委員亦要求評估工程對鯨豚擱淺的潛在影響及提出保護措施。本（12）月18日再舉行第五次環評初審會議。
港務公司在會議上表示，根據中華鯨豚協會1994～2019年網站資料，共有51筆鯨豚與海龜擱淺記錄，海洋保育署2020～2024年資料則有28筆記錄。港務公司承諾，將限制進入台北港區內施工船隻船速不得高於6節，並在外廓堤及圍堤工程施工期間，執行一季三次鯨豚及海龜海上穿越線目視調查，調查時會留意是否有瀕危野生動物及IUCN鯨豚小組關注物種，亦會持續蒐集文獻資料納入環境監測報告。
中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮在席上稱，八里港（即台北港）是全台鯨豚擱淺最多的海域，「幾乎每年都有」，提醒港務公司在重大事故通報程序中，一定要納入協會協助，勿自行研判。他亦擔心港區出口入太狹窄，容易導致鯨豚易進難出。
環委李培芬表示，過往曾審議多個台北港相關開發案，「但我這是第一次聽到有鯨豚擱淺」，認為開發單位提出的穿越線調查，可能只能看到某些區位的數據，建議將調查範圍「拉到整個台北港」才比較合理。主持會議的環委江康鈺亦建議，港務公司應進一步解析不同物種發生擱淺的位置跟開發行為的相關連性，透過這次填海造地計畫來通盤檢討，當未來台北港再有其他區域開發時，將會是一個「很重要的資訊」。
開發衝擊區曾有小燕鷗紀錄 海保署要求納入評估
值得留意的是，海保署在此次書面回覆上提到，2023年6月於衝擊區曾記錄到小燕鷗6隻次，在對照區則記錄到5隻次，皆為飛行紀錄，而調查範圍裡未記錄到有巢位。
海保署指出，開發防坡堤及圍堤工程主要影響為噪音、振動及夜間照明，不過過程中排放的污水或人為垃圾，也可能污染小燕鷗的食物來源，此外，人為活動、工程車輛及流浪犬貓亦可能破壞小燕鷗築巢，或者導致卵被撿拾，要求港務公司將減輕或避免對小燕鷗影響續納入環評報告。
李培芬則向《環境資訊中心》表示，桃園跟宜蘭都有小燕鷗的棲地，紀錄有機會是小燕鷗飛過台北港，如開發區不是棲地、沒有巢位，影響應不會太大。
台北港北堤造成渦流 身體狀態欠佳的動物易擱淺
11月底，有民眾在社交網站Threads分享，在淡水河口附近練習帆船時，拍攝到成群海豚現身。曾鉦琮於會後向記者稱，就連淡水、八里這一帶的居民，都不太瞭解附近海域會有這些野生海洋動物出現，「你看李培芬老師審了那麼多台北港的案，第一次見到鯨豚擱淺（數據）。講難聽點就是，之前（開發單位）都不做（調查），不止台北港，基隆港也是同樣問題。」
曾鉦琮續稱，鯨豚進港就有擱淺風險，但很少港口會用驅趕方式減少鯨豚進港，而台北港最大的問題是，水從淡水河口流出後撞擊到原來已設置的北堤，會產生大渦流，容易使狀況欠佳的動物被捲進港內，過去就一直有母子群或群體擱淺的紀錄。
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
舒華90秒絕美桃園觀光片上線！觀看人數超冷清 網揭「最大敗筆｣
韓國女團i-dle台灣成員葉舒華擔任桃園觀光大使，17日釋出90秒宣傳影片，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事。結果90秒唯美宣傳片昨天上架YouTube頻道，想不到至昨晚約10時30分，點閱數字只有2位數。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 17
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 170
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 101
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 18
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 125
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 7
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 2
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 36
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 29
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 9
39歲華航林依晨要生了！倒數卸貨曬9個月「巨大孕肚」 真實狀態曝
前空姐趙筱葳（Ivy）有「華航林依晨」2016年曾和「醫界王陽明」賴弘國有過一段半年的短命婚，去年梅開二度，今年7月5日驚喜宣布夫妻倆終於迎來期盼已久的寶寶，性別是男生，昨（18）日她公開一系列「卸貨前」的絕美孕婦寫真，9月孕肚曝光。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 127
家長注意！10歲童喝超商「1飲品」心跳破120急送醫 醫驚：嚴重會送命
超商零食、飲料五花八門，許多小學生放學後都會忍不住買幾樣來滿足口腹之慾，但需要注意的是，近日一名10歲男童，買了能量飲料來喝，卻雙手劇烈顫抖，心跳飆升到120下，醫師直言險些送命，喊話家長一定要注意。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 9