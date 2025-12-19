台北港二期填海造地環評初審通過 鯨豚協會︰八里港是全台鯨豚擱淺最多的海域

「台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫」（台北港二期填海造地案）昨（18）日進行第五次環評初審會議，鑒於前次會議被質疑鯨豚及海龜擱淺數據造假，開發單位港務公司本次已修正資料。專案小組決議案件通過初審，交大會審議前，開發單位須評估擴大鯨豚及海龜調查範圍，並研提具代表性且具體可行的保護與應變措施。

中華鯨豚協會提醒，南、北外廓防波堤令港口出入口收窄，擔心鯨豚易進難出；海保署亦指曾記錄到保育類小燕鷗在衝擊區飛行，要求開發單位補充說明工程對物種影響以及減輕對策。

過去31年有79筆鯨豚海龜擱淺紀錄

台北港南碼頭區二期填海造地案開發計畫，為延伸南碼頭區風電能源產業開發基地用地，預期2050年風電累積設施達40～55GW以上，工程範圍包括新北市林口區及八里區，開發單位為台灣港務股份有限公司基隆港務分公司。本案將新建兩個南、北外廓防波堤，及南碼頭區二期用地圍堤的造地工程。

在今（2025）年8月初的第四次環評初審會議中，中華鯨豚協會質疑開發單位提交的鯨豚數字造假，環評委員亦要求評估工程對鯨豚擱淺的潛在影響及提出保護措施。本（12）月18日再舉行第五次環評初審會議。

港務公司在會議上表示，根據中華鯨豚協會1994～2019年網站資料，共有51筆鯨豚與海龜擱淺記錄，海洋保育署2020～2024年資料則有28筆記錄。港務公司承諾，將限制進入台北港區內施工船隻船速不得高於6節，並在外廓堤及圍堤工程施工期間，執行一季三次鯨豚及海龜海上穿越線目視調查，調查時會留意是否有瀕危野生動物及IUCN鯨豚小組關注物種，亦會持續蒐集文獻資料納入環境監測報告。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮在席上稱，八里港（即台北港）是全台鯨豚擱淺最多的海域，「幾乎每年都有」，提醒港務公司在重大事故通報程序中，一定要納入協會協助，勿自行研判。他亦擔心港區出口入太狹窄，容易導致鯨豚易進難出。

環委李培芬表示，過往曾審議多個台北港相關開發案，「但我這是第一次聽到有鯨豚擱淺」，認為開發單位提出的穿越線調查，可能只能看到某些區位的數據，建議將調查範圍「拉到整個台北港」才比較合理。主持會議的環委江康鈺亦建議，港務公司應進一步解析不同物種發生擱淺的位置跟開發行為的相關連性，透過這次填海造地計畫來通盤檢討，當未來台北港再有其他區域開發時，將會是一個「很重要的資訊」。

開發衝擊區曾有小燕鷗紀錄 海保署要求納入評估

值得留意的是，海保署在此次書面回覆上提到，2023年6月於衝擊區曾記錄到小燕鷗6隻次，在對照區則記錄到5隻次，皆為飛行紀錄，而調查範圍裡未記錄到有巢位。

海保署指出，開發防坡堤及圍堤工程主要影響為噪音、振動及夜間照明，不過過程中排放的污水或人為垃圾，也可能污染小燕鷗的食物來源，此外，人為活動、工程車輛及流浪犬貓亦可能破壞小燕鷗築巢，或者導致卵被撿拾，要求港務公司將減輕或避免對小燕鷗影響續納入環評報告。

李培芬則向《環境資訊中心》表示，桃園跟宜蘭都有小燕鷗的棲地，紀錄有機會是小燕鷗飛過台北港，如開發區不是棲地、沒有巢位，影響應不會太大。

台北港北堤造成渦流 身體狀態欠佳的動物易擱淺

11月底，有民眾在社交網站Threads分享，在淡水河口附近練習帆船時，拍攝到成群海豚現身。曾鉦琮於會後向記者稱，就連淡水、八里這一帶的居民，都不太瞭解附近海域會有這些野生海洋動物出現，「你看李培芬老師審了那麼多台北港的案，第一次見到鯨豚擱淺（數據）。講難聽點就是，之前（開發單位）都不做（調查），不止台北港，基隆港也是同樣問題。」

曾鉦琮續稱，鯨豚進港就有擱淺風險，但很少港口會用驅趕方式減少鯨豚進港，而台北港最大的問題是，水從淡水河口流出後撞擊到原來已設置的北堤，會產生大渦流，容易使狀況欠佳的動物被捲進港內，過去就一直有母子群或群體擱淺的紀錄。