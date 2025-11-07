台北港外海捕蟹船翻覆！船隻下沉6人獲救3人死亡 尋獲63歲船長遺體

記者林盈君／新北報導

本月6日上午，台北港外海、一艘野柳籍捕蟹漁船「漁山36號」，於距離岸際約14海浬處翻覆，造成船上9人落海，附近漁船發現後，隨即上前救援，協助救起其中6人，另有3人失聯，分別是63歲王姓船長、2名印尼籍船員，當時已無生命跡象。而家屬獲報後，委請專業潛水員前往翻覆的區域搜索，終於找到王姓船長遺體，尚有2名移工失聯。

台北港外海、一艘野柳籍捕蟹漁船「漁山36號」翻覆。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天上午，捕蟹漁船「漁山36號」發生翻覆意外，釀船上9人落害，附近漁船緊急救起其中6人，但王姓船長、2名印尼籍船員失聯，3人最後發現位置「2人卡在船尾、1人卡在船艙」疑因落海，渾身被船上的漁網纏繞，均失去生命跡象。

廣告 廣告

船長家屬委請專業潛水員，前往船隻翻覆的區域搜索，發現王姓船長的遺體，經家屬確認身分，另外2名印尼籍船員，再度前往搜救時，已不在原來位置，目前下落不明，持續搜救中。

更多三立新聞網報導

身障者坐博愛座遭老人「拍照公審」！他悲憤發文：現在社會怎麼了？

爆乳助理劉純妤交保！網憶陳梅慧：1個為打詐而死、1個詐完沒事開心回家

太子集團詐騙帝國崩壞！價值45億豪宅名車全被扣 一圖秒懂犯罪組織結構

為爭家產砍死人！他暴怒持主廚刀狂捅 渾身沾滿「親姊血跡」進警局

