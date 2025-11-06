台北港外海捕蟹船翻覆 9人落海直升機緊急救援

從現場畫面可以看到海面風浪相當大，1艘巡防艇在翻覆的漁船旁戒備，空勤總隊直升機則試圖進行吊掛救援。

據了解，海巡人員發現在船尾與船艙這失聯的3人，但疑似失去生命跡象，因為3人遭漁網、繩索纏繞住，且目前海象惡劣暫時無法靠近打撈。詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

另外基隆港西北方外海，今日下午也有1艘捕撈大明蝦的「立發168號」漁船，疑因船尾受損進水下沉，導致6名船員全數落海，目前已有3人獲救另外3人下落不明，相關單位正全力搜救中。