台北港外海驚傳「捕蟹船翻覆」！6人獲救、3人失聯中

新北市籍捕蟹船「漁山36號」（船號CT4-1534）昨（6）日於台北港外海約14海浬處翻覆，造成9名船員全數落海。經全力搶救，已有6人被成功救起，但截至今（7）日上午，仍有1名台籍船長與2名印尼籍船員下落不明。海巡署、空勤總隊與國搜中心持續展開海空聯合搜救，但受惡劣海象影響，作業進展困難。

根據海巡署北部分署通報，上午10時30分，海巡3598艇與先前獲救的船員確認，失蹤人員分別為1名台籍王姓船長與2名印尼籍漁工。上午10時52分，「新北艦」及海巡10098艇相繼抵達事故現場展開搜救。約11時20分，3598艇於「漁山36號」船艉附近發現1名漂浮於海面的人員，但因其被繩索束縛且毫無反應，判定可能已失去生命跡象。由於海象惡劣、浪高超過2公尺，搜救人員一度無法順利將其打撈上艇。

同日上午11時25分，協助救援的「鴻昌11號」漁船將6名生還船員載返富基漁港，於13時30分靠港。現場有醫療人員待命，將立即進行健康檢查與安置作業，並由船主陪同後續確認身份。

空勤總隊派遣偵察直升機於上午11時10分自松山機場起飛，12時20分抵達現場上空，嘗試吊掛疑似罹難者遺體。然而，由於該名人員被漁網纏繞，加上海象劇烈，吊掛任務未能成功。搜救人員其後於船艉再度發現另一名疑似罹難者，同樣遭漁網纏繞無法處理。空偵機於12時40分返航松山，後續由艦艇接手打撈任務。

目前，海巡署已通報國家搜救中心、海事中心、漁業署及海洋保育署，由北部分署與艦隊分署負責統籌指揮回報。

