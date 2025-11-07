台北港捕蟹船翻覆釀3死 尋獲船長遺體、2漁工仍失聯

北台灣海域6日接連發生兩起船難事件，基隆籍捕蝦船「立發168號」在富貴角北方23海浬處疑因船尾受損下沉，導致6人落海，其中3人獲救，但72歲胡姓船長及2名漁工仍下落不明；同日，台北港外海也有一艘野柳籍捕蟹漁船「漁山36號」翻覆，造成3人死亡，其中王姓船長遺體已被尋獲，另2名印尼籍漁工仍失蹤。

昨（6）日台北港外海一艘野柳籍捕蟹漁船「漁山36號」翻覆，造成3人死亡，王姓船長遺體今日被尋獲，另2名印尼籍漁工仍失蹤。（圖／中天新聞）

根據了解，6日中午12時51分許，基隆籍「立發168號」漁船發生意外事故，當時該船正在富貴角北方海域捕捉大明蝦，疑似船尾受損導致持續進水下沉，船上6人全數落海。附近作業的「立發368號」漁船立即趕往救援，成功救起2名陸籍漁工和1名印尼籍漁工，但72歲胡姓船長、1名陸籍漁工及1名印尼籍漁工目前仍下落不明。

海巡署已派遣艦隊分署的新北艦、基隆海巡隊PP-10050艇及空中偵察機在事發海域全力搜救中。同日上午10時30分，台北港外海也發生船難，一艘野柳籍捕蟹漁船「漁山36號」在距離岸際約14海浬處翻覆，造成9人落海，鄰近漁船協助救起6人，但剩餘3人被發現時已被漁網纏繞。初步了解，這3名失聯者分別為63歲王姓船長及2名印尼籍船員，被發現時2人卡在船尾、1人卡在船艙，均被漁網及繩索纏繞，失去生命跡象。

野柳籍捕蟹漁船「漁山36號」昨日翻覆，2名印尼籍漁工仍失蹤，海巡人員持續搜尋中。（圖／中天新聞）

事發當天，王姓船長的家屬請來專業潛水員前往翻船海域搜索，成功尋獲船長遺體並確認身分，但海巡再度前往該處搜索時，已無法找到其餘2名印尼籍漁工的蹤影，目前仍持續搜尋中。

