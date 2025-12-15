台北港海關爆21人集體貪污！3公務員A襪子、電池放水 認罪喊「不到5000」求輕判

八里分關21人集體貪污，關務員李志鴻出庭。李依璇攝

主掌台北港進出口貨物通關的財政部關務署台北關八里分關，日前爆發集體貪污弊案，士林地檢署依貪污、偽文等罪起訴21名關務員、業者。士林地方法院今（15日）就其中涉犯公務員登載不實等罪的關務員李志鴻、賴正培、蘇威融3人，召開準備程序庭，3人均當庭承認犯行並同意改行簡式審判，其中李志鴻在庭上主張曾向廉政署自首，盼爭取減刑。

起訴指出，李等10人皆為八里分關海運業務辦事員、課員，負責海運快遞貨物C3通關作業，卻長達3年以不實申報手法放行不得簡易申報貨物，並在海關系統內填載假貨名或不實查驗、放行紀錄，協助業者違規進口氣炸鍋、電子煙或動物疫苗等貨物，規避高額貨物稅。士林地檢署今年6月依公務員登載不實、洩密、侵占及貪污治罪條例等罪嫌，起訴10名關務員及11名業者。

檢方並指，李、賴、蘇等3人2020年1月間承辦C3報單查驗業務之際，知悉實際進口貨物是空氣炸鍋，應課徵15%貨物稅，並須以一般進口報單報關，卻於海關貨物預報資訊系統，登載不實的貨物名稱及驗畢等內容，助其完成通關作業。

八里分關集體貪污，關務員蘇威融。李依璇攝

今日庭審，李志鴻坦承犯罪，但針對量刑問題提出「自首減刑」主張。李志鴻表示，案發後曾被時任關務署政風室主任盧志偉通知約談，對方在事前已知悉相關案情，他坦承犯行，並由盧志偉帶他前往廉政署自首。

李志鴻說，當時廉政署人員告知，他的案件「應該只會做行政處分，如申誡、記過即可」，他也不清楚該案是否已立案，但是應該符合自首減刑要件。辯護人同步聲請向關務署政風室函查本案完整調查經過，以釐清是否符合自首減刑適用要件，並請求待函查結果出爐後，再決定是否聲請調查相關證據。

另，李志鴻的辯護人庭中一度請求改依簡易判決處刑，但法官當庭表示本案不適用。

賴正培（紫衣）當庭坦承犯罪。李依璇攝

賴正培同樣當庭認罪，辯護人指出，賴男自偵查階段起即坦承犯行，希望法院審酌給予緩刑機會。辯護人並主張，雖有登載不實情形，但相關貨物均已補稅，並未造成國家財政實質損失，且涉案氣炸鍋單價均在5000元以下，依實務運作通常不另行裁罰，請求法院從輕量刑。

另名被告蘇威融也承認犯罪，辯護人表示，蘇男僅涉及單一筆登載不實，犯罪情節輕微，且自偵查以來態度配合、坦承犯行，請求法院酌減刑責並給予緩刑。

法官最後詢問3名被告及辯護人，是否同意改行簡式審判程序，眾人均表示無意見，法官諭知本案將交由合議庭評議是否改採簡式審判。



