台北溫度逼近大陸冷氣團門檻 鄭明典「見1數據」：都可以達標

今（14）日大陸冷氣團南下，白天北部及宜花天氣偏涼，高溫約17至20度，而中部及臺東23至25度，南部高溫約26至28度，晚起各地氣溫進一步下降，清晨北部、東半部及恆春半島有局部降雨，白天起僅花東、恆春半島有零星雨。前氣象局長鄭明典也指出，目前很接近大陸冷氣團的門檻，且應該可達標。

鄭明典發文，太陽西下，再度降溫，中南部的日照增溫蠻明顯的，但是台灣周邊都是冷平流雲系，太陽西下後一定會降溫，台北站的溫度很接近大陸冷氣團的門檻，這一次四捨五入或絕對進位法來看，大陸冷氣團應該都可以達標。

鄭明典表示，現在還算溫暖的中南部，也可能出現比台北站更低的溫度，提醒早出晚歸的朋友注意。

根據中央氣象署資料顯示，明天清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約11至13度，南部及花東低溫約14至16度，空曠地區、內陸及花東縱谷可能會再低2到3度，尤其北部、宜蘭近山區有10度以下低溫發生的機率，3500公尺左右或以上高山有結冰機率

中央氣象署表示，下週二日輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。下週三東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大；基隆北海岸、東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

