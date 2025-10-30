台北溫泉季新北投登場 沖繩太鼓祭花笠遊行

氣溫持續下降，絲絲寒氣讓人直想泡湯。「2025台北溫泉季」自10月30日至11月3日在新北投捷運站周邊舉辦，以「沖繩EISA太鼓祭」為主題，請到日本北谷町太鼓舞團隊震撼開場，成為今秋最溫暖的城市盛典。另外，台北捷運公司攜手花蓮縣府舉辦「花蓮四季好頻」冬季市集，以「慢活、慢食、慢遊」打造沉浸式花蓮風情。

今(2025)年「台北溫泉季」以北投為舞台，鼓聲、吟唱聲與三線琴迴盪街頭，開啟台日文化交流新篇章。台北市長蔣萬安表示，北投溫泉季已是台北年度代表性活動，結合觀光、旅宿與文化，吸引國際目光。同時，北投泉源公園免費泡腳池啟用，而北投公園露天溫泉浴池將於明(2026)年7月完工，未來以「舒適、安全、衛生」為核心，打造更優質的泡湯體驗。

今(30)天啟動活動現場不僅有沖繩太鼓舞與花笠遊行外，還有義方國小小神轎、YOYOMAN與日本人氣IP「光之美少女」等角色助陣，展現北投節慶的熱情與創意。台北市溫泉發展協會理事長林致宇指出，今年同步規畫明華園大戲、國標舞公益秀、懷舊金曲之夜、親子電影院、YOYO家族表演等節目，並設有50攤台日聯合展攤，提供特色美食、泡湯優惠與集章抽獎活動。

台北市觀傳局說明，民眾可順道造訪北投公園、地熱谷、溫泉博物館及新北投商圈，享受兼具文化與休閒的旅程。捷運公司更特別為新北投捷運站打造主題音樂，自11月起於月台與列車進站時同步播放，讓旅客以「聲音」感受北投魅力。溫泉、文化與公益共融，

配合活動進行，台北市公運處提醒，即日起至11月4日，北投七星街與光明路部分時段將實施交通管制，影響公車路線約15條。民眾可至活動官網查詢改道路線與候車資訊，以免耽誤行程。

為支持花蓮災後重建與在地產業復甦，台北捷運攜手花蓮縣府於11月1日至2日在西門站B1大廳，開辦「花蓮四季好頻—冬｜部落祝福・山海療癒」市集，邀集多組藝術家、部落職人與原民餐飲品牌進駐。

其中「慢活區」展出石雕、構樹皮工藝與漂流木燈飾；「慢食區」提供原味鹹豬肉、野菜果汁、樹葡萄酒等山海料理；「慢遊區」則呈現部落旅程、糯米釀與月桃飯體驗，讓都市民眾在捷運站內感受花蓮文化。活動期間完成打卡任務即送捷運點數，11月1日下午還有部落祈福舞表演，邀民眾以行動支持花蓮、傳遞暖意。

