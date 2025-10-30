台北溫泉季登場 蔣萬安出席啟動儀式（1） (圖)

其他人也在看
新北耶誕城歡樂再升級 周邊散步地圖解鎖
「2025新北歡樂耶誕城」即將於11/14(五)熱鬧開城，周邊也悄悄裝飾上了璀璨絢麗的燈飾！今年新北歡樂耶誕城攜手紅遍全球的國際級人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，帶來全新歡樂體驗，將與來自國內外的遊客一起玩翻新北。來到新北歡樂耶誕城，除了必訪市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場及板橋轉運站等主題燈區以及參與趣味的系列活動外，也別忘了順遊板橋在地知名景點及品嚐美食佳餚，為今年冬季留下最深刻難忘的新北回憶。板橋區擁有豐富的歷史底蘊與兼具文化創意的旅遊熱點，是結合人文與藝術的城市角落。在璀璨的新北歡樂耶誕城夜晚來臨之前，非常適合安排來趟周邊小旅遊，深入感受板橋的多元魅力，像是「板橋435藝文特區」四周環繞著廣闊綠地、噴泉水景及色彩繽紛的傘景裝置藝術，搭配定期舉辦的藝術展覽，是全家人共享探索樂趣的理想場所。另區域內還有「新北市濕地故事館」，展出與介紹大漢溪的整治，提供深度體驗的環境教育場域，傳遞溼地對生態環境的重要性，以及「台灣玩具博物館」，館藏上萬件玩具，串起各世代臺灣囝仔共同的童心記憶。周邊還有橫跨新北市板橋與新莊區的「新月橋」，是一座專台灣好新聞 ・ 2 小時前
台南藍眼淚大爆發吸客！夜行鬼市DJ派對萬聖節遊台南懶人包必看
台南,藍眼淚,夜行鬼市,DJ,派對,萬聖節 藍眼淚閃耀台南海岸！近日將軍區青鯤鯓出現夢幻自然奇景，吸引遊客徹夜追光。迎接萬聖節，台南整座城市也化身為大型派對現場，國華海安商圈封街舉辦「夜行鬼市 × DJ狂歡派對」，南紡購物中心同步推出「萌鬼出任務」親子活動。從府城老街到山海自然景點，台南各地都洋溢節慶氛圍，精彩活動不可錯過！景點+ ・ 1 天前
臺南關子嶺溫泉美食節熱力延續 假日逛市集闖關還送限量好禮與優惠好康
「2025臺南關子嶺溫泉美食節」首週推出天下第一鼎、百鬼夜行巡禮及廚藝料理交流等精彩活動，吸引眾多遊客前往朝聖，於嶺頂公園的「關嶺祭典市集」於11月1、2日延續舉辦，邀集30家特色攤位，有原民風味烤肉、各式炸物、特色麵包及文創手作等美食與創意商品，以及闖關挑戰遊戲，完成任務可獲得限量市集券，下午還有街頭藝人精彩表演，市長黃偉哲歡迎全國民眾趁著天氣轉涼到關子嶺泡湯，走逛市集拿好康、看表演。黃偉哲市長表示，關子嶺風景區有泥漿溫泉、水火同源、好漢坡、紅葉公園、溫泉老街、火山碧雲寺及大仙寺等特色景點，建議可先至景點遊覽、泡湯放鬆，再品嚐香氣四溢的桶仔雞與香菇料理等在地美食；即日起至11月24日每天傍晚5時至夜間10時，關子嶺溫泉區於寶泉橋、嶺頂公園及大成殿設有夜間光環境，大成殿廣 ...台灣新生報 ・ 1 小時前
中醫大附醫攜手世展會 「改寫她們的命運」影像展
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】中國醫藥大學附設醫院與台灣世界展望會於10月15日舉辦「1000女孩 10互傳媒 ・ 1 天前
「HINO GO潮派」湧現熱烈人潮，以創意潮流展演，引領全民體驗大車文化、安全科技、節能永續的商用車新未來
「HINO GO潮派」湧現熱烈人潮，以創意潮流展演，引領全民體驗大車文化、安全科技、節能永續的商用車新未來SiCAR愛車酷 ・ 8 小時前
台北國際旅展11/7開跑！東京展區「三大亮點」一次看
[Newtalk新聞] 全台最大年度旅遊大會「ITF國際旅展」下週末(7日)將在台北南港展覽館登場！今年公益財團法人東京觀光財團特別在旅展中設置「東京」攤位，將時下東京最熱門的話題、設施和人氣景點帶進展館，和台灣的朋友一起分享。東京攤位中，最引人注目的莫過於「Tokyo Tokyo行李吊牌」、「3大東京都內觀光相關業者現場交流」和「東京最新旅遊魅力與多摩觀光」有獎徵答活動。 ITF國際旅展東京旅遊攤位內除了有結合「東京鐵塔」和「晴空塔」兩大東京地標的拍照區、結合東京新景點和人氣設施的互動裝置外，還有有獎徵答活動和互動遊戲，只要到現場參與，就有機會獲得今年度全新製作的「Tokyo Tokyo行李吊牌」。 此外，本次旅展更邀請到日本大型綜合超市「ItoYokado伊藤洋華堂」、日本漫畫創作體驗館「MANGA DOJO TOKYO漫画道場東京」和羽田機場第三航廈機場飯店「Villa Fontaine Premier/Grand羽田空港」業者親臨現場，和想到日本旅遊的朋友面對面交流，解答疑惑。 值得關注的是，東京觀光財團將於11月8日舉行現場活動，親自介紹東京的自然美景以及位於東京西側的多摩地新頭殼 ・ 1 天前
和運租車化身移動守護者用行動力挺少棒夢想
和運租車化身移動守護者用行動力挺少棒夢想SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
南投縣衛生局歡慶75週年 「聊療心‧心投愛」譜出健康新樂章
【互傳媒／記者 張玉泰／南投 報導】南投縣政府衛生局今（29）日於文化局演藝廳舉辦「【聊療心‧心投愛】75週年互傳媒 ・ 21 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 3 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 8 小時前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 3 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 1 天前