台北溫泉季登場！ Eisa太鼓舞、花笠舞熱情展演 感受濃厚日式氛圍

台北市長蔣萬安出席「2025台北溫泉季啟動儀式」。(記者王藝菘攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕「2025台北溫泉季」今(30)日到11月3日，一連5天在北投光明路、七星街熱鬧登場，台北市溫泉發展協會指出，今年特別邀請日本沖繩北谷町榮口區青年會Eisa太鼓舞團隊來台參與，除了今天活動啟動儀式的開場表演，明(31)日下午也有一場精采演出。此外，還有京都榻榻米樂器演奏「疊樂團」，還有踩街大遊行，以及因應萬聖節所舉辦搗蛋之夜等，預計吸引大批民眾前來。

台北市長蔣萬安今天也特別出席開幕記者會，他表示，北投的溫泉文化已經被世界看見，成功打造出享譽國際的溫泉小鎮，感謝來自日本的多位市長、廳長及溫泉會長遠道而來，帶來太鼓表演與踩街活動，讓市民近距離感受日本文化風情，為活動增添熱鬧氣氛。

針對市民關心的設施進度，蔣萬安指出，北投公園露天溫泉浴室已完成招標，預計明(2026)年7月底完工，屆時將提供舒適、安全又衛生的泡湯環境；泉源公園免費泡腳池也於昨日重新開放試營運，邀請民眾親身體驗北投溫泉的療癒魅力。蔣萬安也說，北投溫泉今年入圍觀光署「十大觀光亮點獎」，期盼在中央及各界協助下再創佳績。最後，他祝福活動圓滿成功，並邀請大家在這個秋冬相約北投，感受臺北溫泉的溫暖與浪漫。

台北市溫泉發展協會表示，今年除了沖繩太鼓之外，還邀請到山形縣米澤市的「花笠舞」及「愛的武將」、秋田縣男鹿市「生剝鬼太鼓」，來自京都也是全球唯一的「榻榻米樂器演奏單位-疊樂團」及日本松山市親善大使等，還有日本溫泉景區及商圈等旅遊觀光組織，將近200位的國際友人來北投共襄盛舉。喜愛日風節慶文化的民眾，千萬別錯過，快來北投感受濃厚的日式氛圍。

北投警分局指出，活動預計吸引大量人潮，其中最吸睛的踩街遊行分別於11月1日10時至10時40分及11月2日14時30至15時舉行。為維護前揭活動交通秩序與安全，11月1日9時40分起及11月2日14時10分起，光明路(磺港路至大業路)實施彈性交通管制，並於遊行隊伍自光明路全數進入七星街後，視現場實際交通狀況提前或延後管制時間。活動期間，管制道路範圍內之公車候車處暫停服務。

2025台北溫泉季熱鬧登場，日本松山市親善大使們熱情參與。(記者王藝菘攝)

2025台北溫泉季邀請日本沖繩北谷町的太鼓舞祭表演團隊擔任主場演出。(記者王藝菘攝)

