【商家指南推廣專題】

冬季寒冷時節，有什麼能比一鍋熱騰騰的溫體牛肉火鍋更溫暖人心？說到台北的溫體牛肉火鍋，「發火鍋」便是老饕們讚不絕口的選擇，作為百年老店金春發的全新品牌，發火鍋延續了百年技術，將傳統私房菜升級，讓台灣溫體牛肉的原汁原味在湯底與肉品中展現得淋漓盡致，集傳統與創新於一身的他們，也成為台北溫體牛肉推薦的頂尖代表。

金春發牛肉店自1897年創立，一直以高品質牛肉產品聞名，在這段超過百年的歷史中，金春發不斷改進成立發火鍋品牌，將代代相傳的火鍋食譜帶到現代餐桌，為顧客提供飄香百年的傳統口味。並且，品牌持續專注研發純粹的獨家湯底，以台灣牛骨與牛雜慢火熬製，從大骨中煮出濃郁的骨髓精華，保留原汁原味，搭配燉煮至入口即化的牛雜，無需過多調味，一口就能感受濃濃暖意，發火鍋不愧為台北溫體牛肉推薦名單中的佼佼者。

廣告 廣告

發火鍋期望透過金春發牛肉的品牌底蘊，帶給顧客最優質的牛肉部位，如：顧客必點的明星品項「老饕肉」是占一頭牛不到2%的稀有部位，因肉質鮮嫩、油花均勻、香氣濃郁，讓人一試成主顧。另外，發火鍋會根據不同牛肉部位，採取乾式或濕式熟成處理，以提升牛肉的濃郁風味並保留肉質的鮮嫩，滿足消費者的味蕾。除了對肉質的講究，發火鍋的配料同樣表現出色，凍豆腐以日式手法特製，擁有綿密的口感和吸湯力，只要咬下一口，滿滿的牛肉湯精華便會在口中化開，還伴隨微微的蛋香，在火鍋表現中毫不遜色。

發火鍋能在台北溫體牛肉推薦名單中脫穎而出，關鍵在於和供應商的長期合作，保持了肉品的高水準和穩定品質。同時，發火鍋的湯底與火鍋配料製作過程都經過標準化處理，由金春發的老師傅全程指導，將百年的餐飲經驗轉化為齒頰留香的美味，秉持「品質第一」的理念，讓每一位顧客都能在此感受到百年老店的用心與誠意。

經過金春發百年技術的薰陶，發火鍋以優質湯底、頂級牛肉與精選火鍋料，成為台北溫體牛肉推薦品牌，除了傳承百年老店的精神，也在細節中展現創新，讓傳統火鍋煥發出新的生命力。如果您是牛肉火鍋的愛好者，發火鍋絕對能讓您念念不忘，立即點擊以下連結，感受發火鍋的濃濃暖意。

更多台北溫體牛肉推薦資訊請洽以下連結：

店家名：發火鍋復北店

電話：02-25026806

地址：台北市中山區復興北路202號

Google Maps：https://rink.cc/zwxhq

店家名：發火鍋昆陽店

電話：02-26538189

地址：台北市南港區忠孝東路六段372號

Google Maps：https://rink.cc/xjyf4

以上訊息由發火鍋提供