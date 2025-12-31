台北溼答答！101跨年煙火照常放？ 賈永婕回應了

台北101跨年煙火今晚登場，不過目前天空不作美，網友相當憂心。圖為今年國慶煙火。（翻攝台北101、賈永婕臉書）

2025年最後一天，民眾引頸期待的跨年將至，不過天公不作美台北溼答答，不少網友憂心台北101煙火是否會正常舉行。對此，台北101董事長賈永婕親上火線回應，信心喊話「今晚我們煙火依然會綻放」。

此次101跨年煙火為「SPARK 101」，採用低煙煙火減少煙霧，預計施放6分鐘，讓不少民眾相當期待。不過今早天氣不佳，台北市下了一整個早上的雨，讓網友憂心忡忡，紛紛發文「今天台北的雨再繼續下的話，感覺晚上台北101的煙火不用放了」「今天的台北101煙火會正常舉行嗎？」「今天的晚上的101煙火看起來很不妙」。

對此，賈永婕接近中午發文，直言看起來是老天爺要考驗她們風雨無阻的信念，「那有什麼問題！老天安排的事都是好事！」

她強調，「今晚我們煙火依然會綻放，大家風雨同舟一起迎接新年！不慌不忙、迎風破浪！」

另外，賈永婕也不忘宣傳晚上的煙火音樂，年輕世代的原創音樂值得被聽見，謝謝北流跟他們一起完成這個任務。

事實上，除跨年煙火外，台北101自本月27日起每晚都進行《玩具總動員》光雕秀，每天都有不同人物陪大家倒數，今日則會所有的角色人物大集合，還有另一個主題《台灣的隱形英雄》，陪大家一起跨年！

