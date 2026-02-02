即時中心／綜合報導

台北市萬華區萬大路的台北漁產運銷傳出重大工安意外，1月31日傍晚6時許，一名年僅17歲的謝姓女員工，進行更換保麗龍機台膠帶過程中，竟因閃避不及遭捲入機器，警消到場時，謝女已因傷勢過重，明顯無生命跡象，根據了解，台北市勞檢處已約談劉姓業者到案說明，檢方也將全案依過失致死及違反職業安全衛生法規方向偵辦。

根據了解，謝女為外包廠商員工，案發當天上午曾請病假就醫，主管雖要求她回家休息，但她下午仍回到公司上班。事發當時，謝女正在更換保麗龍機台的膠帶，豈料機台突然啟動，她來不及閃避，整個人被捲入，詳細狀況仍待調查釐清。

原文出處：快新聞／台北漁產傳重大工安意外 17歲少女遭捲入機台身亡

