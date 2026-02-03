台北漁產委外員工絞機器亡 北市：雇主應付職災補助

（中央社記者楊淑閔台北3日電）台北漁產運銷公司委外廠商17歲女員工遭機器絞入身亡，台北市勞動局今天表示，勞檢發現業者未替女員工投保勞健保，已移請勞保局處理加保問題，但雇主仍應給付職災補助。

北市警消於1月31日晚間6時許獲報，萬華區萬大路有名17歲女子執行保麗龍機台作業時身體遭捲入，緊急派員到場處理，女子已無生命徵象，警方將負責人55歲劉男依過失致死等罪嫌送辦。

北市勞保局昨天說明，雇主涉嫌職安法2項刑事責任，今天則表示勞檢時發現業者未替女員工投保勞健保，但廠商實際僱用人數5人以下，未達勞保強制投保門檻，不過作為雇主，仍應重視勞工保險保障，協助勞工透過其他合法管道參加保險。

勞動局說，針對女員工未具勞工保險投保身分，將依權責移請勞保局處理加保問題；又依據勞基法第59條規定，本案勞工已經死亡，雇主仍應給付職災補償平均工資45個月。

雇主涉及刑事責任部分，首先，職業安全衛生設施規則第77條規定，「雇主對於自粉碎機或混合機，取出內裝物時，應使該機械停止運轉。」這次事件機械沒有停止運轉，涉及職安法第6條第1項第1款規定，因此案發生職災死亡，也涉及職安法第40條刑事責任，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。

其次，此案女員工未滿18歲，疑違法從事職安法第29條第1項第6款所指「運轉中機器或動力傳導裝置危險部分之掃除、檢查等。」工作，涉及職安法第41條的刑事責任，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科18萬元以下罰金。（編輯：蕭博文）1150203