台北漁產委外員工絞碎保麗龍卻遭絞入亡 負責人送辦

（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北萬華區近日發生工安意外，台北漁產運銷公司委外廠商有名17歲葉姓女員工遭機器絞入；警消獲報到場，確認已明顯死亡，警方將負責人55歲劉男依過失致死等罪嫌送辦。

北市警消於1月31日晚間6時許獲報，萬華區萬大路有名17歲女子在執行保麗龍機台作業時，身體遭捲入機器，緊急派員到場處理，確認女子已無生命徵象。

經調查了解，死者葉女為台北漁產公司委外廠商所雇用員工，當天上班操作保麗龍絞碎機時，上半身不慎遭機器捲入，當場死亡，當時委外廠商負責人55歲劉男與女友察覺異狀時，已來不及阻止憾事，緊急通報警消協助。

由於葉女當場死亡，案發地並無監視器，警方後續由鑑識人員進行採證已釐清案發原因，並通知台北市勞檢處進行調查，檢警昨天也已完成相驗程序，目前確切肇因仍在釐清中。

台北漁產公司總經理施宜廷告訴中央社記者，死者葉女為委外廠商所聘用員工，已在此工作約8個月；據劉男表示，案發當天葉女曾因身體不適就醫，但下午3時又返回復工，未料後來就發生意外。

施宜廷說，公司對委外業務仍有督導之責，除對家屬進行關懷協助，也會發放新台幣5萬元慰問金；明天也將與協力廠商開會討論，加強工作現場相關防護作業及復工事項。（編輯：陳仁華）1150202