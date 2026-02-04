台北漁產委外員工遭機器絞死 市府：嚴審復工計畫

（中央社記者楊淑閔台北4日電）台北漁產運銷公司委外廠商有名17歲葉姓女員工遭機器絞入身亡。北市勞動局今天表示，事件發生在重複開、關滾輪的動作間，後續廠商所提復工計畫書，若未確保標準作業不得復工。

北市警消於1月31日晚間6時許獲報，萬華區萬大路有名17歲女子在執行保麗龍機台作業時，身體遭捲入機器，緊急派員到場處理，確認女子已無生命徵象，警方將負責人55歲劉男依過失致死等罪嫌送辦。

勞動局說，勞檢所悉，此案處理回收保麗龍包材的絞碎機有3個大滾輪，由於有的保麗龍會黏著膠帶，必須清除，以便再利用，但是清理膠帶時滾輪應是停止滾動的狀態。

廣告 廣告

勞動局進一步說，實際作業時，需再啟動滾輪，讓滾輪滾到另一面，繼續清除前一個動作沒清理到的膠帶；而開關在機器的側面，手要伸到旁邊操作，身體會有移動，此案葉女是在啟動開關時被捲進去，捲入的身軀部位包含肩頸頭。

勞動局說，因葉女未滿18歲，雇主讓她做此危險工作已違反職安法涉及刑事罪責；又本案機器沒在葉女清理膠帶時處於停止運轉狀態並釀死，也觸犯職安法相關刑事罪責；此案為重大職災，將嚴審廠商後續提出的復工計畫書，必須述明標準作業保障作業安全，否則不得復工。（編輯：李淑華）1150204