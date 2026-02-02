台北漁產委外17歲員工絞機器亡 北市：雇主涉2刑責

（中央社記者楊淑閔台北2日電）台北漁產運銷公司委外廠商有名17歲葉姓女員工遭機器絞入身亡。台北市勞動局今天表示，因此案機械未停止運轉、女員工未滿18歲從事此危險工作，雇主涉違反職安法2項刑事責任。

北市警消於1月31日晚間6時許獲報，萬華區萬大路有名17歲女子在執行保麗龍機台作業時，身體遭捲入機器，緊急派員到場處理，確認女子已無生命徵象，警方將負責人55歲劉男依過失致死等罪嫌送辦。

勞動局說明，此案為漁產公司的委外廠商發生勞工重大職業災害，已依程序進行勞動檢查。經查，雇主涉違反職安法相關規定，涉及下列法規之刑事責任，後續將依法辦理。

勞動局表示，首先，職業安全衛生設施規則第77條規定，「雇主對於自粉碎機或混合機，取出內裝物時，應使該機械停止運轉。」但這次事件機械沒有停止運轉，也涉及職安法第6條第1項第1款規定，因為此案葉女發生職災死亡，已構成職安法第40條刑事責任，即處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。

其次，此案葉女未滿18歲，違法從事職安法第29條第1項第6款所指「運轉中機器或動力傳導裝置危險部分之掃除、檢查等。」之工作，構成違反職安法第41條的刑事責任，即處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科18萬元以下罰金。（編輯：陳仁華）1150202