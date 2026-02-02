台北漁產爆工安意外 17歲少女捲入保麗龍機台身亡

台北漁產公司前天發生工安意外，一名少女遭捲入保麗龍機台而死亡。（擷取自Google Maps）



驚悚！台北漁產前天（1月31日）發生一起工安意外，一名17歲少女事發當下正在幫保麗龍機台更換膠帶，不料機台卻不明原因突然啟動，導致少女被捲入，被救出時已經氣絕身亡。詳細過程仍待警方調查釐清。

據了解，謝姓少女是外包商的員工，當天事發前曾因為身體不舒服前去就醫，原本公司已經請她先行返家休息，但她下午仍繼續上工，不料卻發生憾事，事發後漁產公司已經先行提供5萬元慰問金給家屬，後續將與包商一同釐清責任歸屬並究責。

據《壹蘋新聞網》報導，台北漁產總經理施宜廷表示，檢警昨天（1日）已赴現場勘驗，後續將朝過失致死和勞安責任的方向調查。

