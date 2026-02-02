台北漁產離奇意外！17歲少女捲保麗龍機慘死
台北市萬華區萬大路上的台北漁產公司傳出工安意外，1月31日傍晚，一名17歲少女疑似抱病上班，在更換保麗龍機台膠帶時，離奇捲入機台內，警消獲報到場時，謝女已傷重明顯死亡未送醫，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。
據了解，謝女事發當時正在維護機台，準備更換機器內膠帶耗材時，機台突然啟動，將她身體整個人扯進機械中。據《NOWNEWS》報導提到，當天上午謝女身體不適請假就醫，老闆雖然希望她回家休息，但她下午仍堅持返回工作崗位，怎料會發生嚴重意外。
開箱豪宅惹議！謝典霖年輕曾砸50萬美金買球員卡 超跩原因曝光
「酷的夢」228萬訂閱頻道被盜！《中文怪物》心血恐沒了 急求救：有在Google工作的人嗎？
1300萬勞工注意！勞退金5大變革上路 月領、一次領設「猶豫期」
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
光明燈人人能點？太歲燈專屬「這生肖」才有效！
歲末年初是點燈祈福的熱門時節，但光明燈與太歲燈的區別常讓民眾困惑。光明燈，又稱平安燈，象徵光明順遂，旨在祈求整體運勢，包含健康、人際與生活順利，不分生肖年齡皆可點，是尋求年度心安的普遍儀式。而太歲燈則專為「犯太歲」者設計，旨在化解流年沖煞，祈求平順、減少波折。廟宇多建議，犯太歲者可優先點太歲燈，再依需求加點光明燈；未犯太歲則單點光明燈即可。點燈不只是宗教儀式，更是自我整理與安定人心的傳統信仰體現，
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
勞動基金大進補！新制勞退2025年大賺7469億元再創新高 勞工平均分紅近5.9萬元
受惠台股驚驚漲，勞動基金也繳出亮眼表現。勞動基金運用局今（2）日公布2025年12月勞動基金績效，單月大賺1,415億元；全年收益高達1兆1,177億元，收益率達16.06%，整體勞動基金規模為7兆7,925億元。其中，新制勞退基金賺7,469億元，再創歷史新高，若以目前參與收益分配的有效帳戶1272萬戶計算，每位勞工平均可分紅約5.87萬元。
愛車停信義區停車場竟遭陌生人攀爬 車頂凹陷
北市一名男子，日前上班時把車停在信義區某地下停車場，沒想到要牽車時，驚見車身有掌痕和鞋印，抬頭一看不得了，車頂凹陷變形，事後報警並調閱監視器，竟然發現是陌生人所為。 #信義區 #停車場 #車頂凹陷 #監視器
廣播辱罵「醫院害死人」 院方告到底：絕不和解！
生活中心／李筱舲報導去年一名長期洗腎的男子，因不滿醫護人員打針疼痛，竟持廣播器材在醫院廣播「院長害死我家人」等不實言論，遭院方提告。近期法院判決出爐，認定該男行為涉及公然侮辱，判處拘役4個月，可易科罰金12萬元。對此該醫院副院長強調，院方堅持醫療暴力零容忍，縱使被告多次表達和解意願，院方仍嚴正拒絕，以捍衛醫護同仁的工作環境與尊嚴。
男子自稱「神醫」！可拔體內毒針治病 衛生局：最重可判5年、依法嚴查
近日網路流傳台中市潭子區某宗教團體場所，有男子手持棍棒宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」，以治療眼疾、脊椎疼痛及內臟疾病一事，台中市政府衛生局發新聞稿表示，接獲通報後已立即啟動調查程序，並將派員前往現場稽查；若查有違法執行醫療業務之情事，將依法移送司法機關偵辦，絕不寬貸。
勞動基金去年大賺1兆1177億 新制勞工平均分紅5.78萬
勞動基金114年投資表現亮眼，全年獲利新台幣1兆1177億元，也是連續兩年收益數破兆元。其中，新制勞退收益數為7469億元，以目前參與收益分配的有效帳戶數估算，平均每名勞工帳面可分紅5.78萬元。
台中31歲母涉餵藥殺2兒 製作筆錄冷回：不知道、忘記了
即時中心／林韋慈報導台中市西區一名31歲母親今（31）日凌晨因情緒不穩，疑似企圖攜帶兩名幼子輕生，先餵食孩子不明藥物，導致兩名幼童當場死亡。警消獲報趕抵現場時，發現女子情緒激動且有自傷之虞，立即對其四肢進行束縛並送醫保護管束。下午時，女子情緒稍緩，被帶回派出所製作筆錄，但對警方詢問多以「不知道」、「忘記了」回應。
黃仁勳才剛辦完「兆元宴」！愛店「磚窯」餐廳凌晨傳火警 疑因員工1疏失所致
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（31日）晚間在台北市松山區知名「磚窯古早味懷舊餐廳」舉辦AI供應鏈「兆元宴」，未料該餐廳...
快訊／校園內砰一聲！7旬婦北市「某大學」墜樓 倒臥地面送醫搶救
墜樓意外！台北市汀州路四段某大學，一名年約70歲的婦人從校園內高處墜落，消防局獲報後到場，立即將傷者被送往醫院搶救。警方同時封鎖現場，並調閱監視器畫面，釐清事發經過。
2/3土地公尾牙！把握「黃金6小時」 祭拜順序、禁忌曝
2026年的尾牙日在2月3日，也就是農曆臘月十六，命理專家柯柏成指出，尾牙的祭祀通常是在臘月十六日下午，商家或家庭也可一併祭拜 地基主 和 門口好兄弟。
北市光復南路大樓火災釀2死！罹難者身分曝光 他1原因外出躲死劫
台北市大安區光復南路一棟住宅大樓於1月31日晚間發生重大火警，造成一對情侶不幸喪命。火勢發生在12層樓鋼筋混凝土建築的10樓，消防人員接獲通報後迅速趕往現場灌救，約於晚間9時18分將火勢完全撲滅，所幸未波及其他住戶。
台中2幼童遭餵藥慘死 生母殺人罪嫌移送地檢署
台中市日凌晨發生一起命案，一名陳姓女子（31歲）疑因餵不明藥物造成2名幼子喪命，警方查出女子曾遭前夫家暴，長子更曾遭不當管教，檢警下午在殯儀館進行相驗，後續將擇日解剖釐清死因，相驗結束後檢方指示將2童生母陳女依殺人罪嫌移送地檢署，晚間檢方複訊後將作出處分。
起火原因出爐！光復南路大樓惡火釀2死 警消初判電線打結走火
台北市大安區驚傳火警，昨天晚間8時許，光復南路一棟大樓10樓竄出火煙，住戶見狀立刻報案；警消獲報後趕抵現場，隨即佈水線進行灌救，火勢在30分鐘後順利撲滅，但警消搜索火場時發現，邱男及許女倒臥浴室，兩人皆無呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治；1日火調人員與鑑識人員重回現場勘驗，初步研判是電線打結起火釀禍，與先前發現的卡式瓦斯爐並無關係。
飛來橫禍！台中轎車撞倒號誌桿 72歲婦遭波及送醫
今天下午4點左右，台中市北屯區東山路發生交通事故，一輛轎車行經路口時不明原因失控，撞倒臭豆腐店前的號誌桿。倒下的號誌桿疑似擊中一名72歲老婦，造成其頭部撕裂傷，隨後被送往台中慈濟醫院治療。
黑尾鷗纏繞釣線.保麗龍影響行動 鳥友盼救援
台東縣 / 綜合報導 最近有民眾在台東卑南溪口拍攝到一隻黑尾鷗，身體疑似被釣線及保麗龍緊緊纏住，影響牠的正常行動。對此，鳥友們非常不捨，也觀察到這隻黑尾鷗，大部分時間都是形單影隻站在溪口內側，偶爾試圖要跟同伴群飛，因為身上異物干擾，起飛一下子就降落，已經影響到飛行及覓食能力。希望相關單位救援，避免憾事發生。 原始連結
疑變造車牌被攔查 駕駛拒檢逃逸「警開12槍追捕」｜#鏡新聞
桃園市中壢區中山東路二段，今天(2/2)早上突然槍聲大作，一輛疑似變造車牌的轎車，先是假意停車配合警方調查，隨即加速逃逸，警方立即展開追捕，過程中開了12槍，將持續全力追捕 駕駛歸案。
愛車放停車場無端遭破壞! 怪男爬車頂踩踏害車損
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 台北報導汽車停在台北市信義區的地下停車場，莫名其妙遭到破壞！車主要去開車時，發現車頂凹陷，調閱監視器查看，原來有一名男子爬到他的車頂，又踩又踏，導致多處凹陷毀損，這讓車主相當氣憤，立刻報警，初估車損大概5萬元。男子穿著全身黑，在停車場內鬼鬼祟祟，看看四周都沒人，立刻鎖定眼前這輛白色ＢＭＷ。瞬間化身蜘蛛人，爬到車頂上，接著站起來，又踩又踏，但其實這輛車根本不是他的，犯案完，男子立刻拍拍屁股走人，真正的車主一來，簡直快氣炸。愛車放停車場無端遭破壞! 怪男爬車頂踩踏害車損。（圖／民視新聞）事發就在台北信義區廣場的地下停車場，車主上個月16號清晨4點多，發現愛車遭破壞，立刻報警，初估車損大概5萬元，至於停車場則表示，場內只供停車，沒有負保管責任。愛車放停車場無端遭破壞! 怪男爬車頂踩踏害車損。（圖／民視新聞）車主在信義區附近上班，因此都會把車子停這裡，萬萬沒想到，停了一年多，頭一回發生這種事，直呼真的不敢停在這了。原文出處：愛車放停車場無端遭破壞! 怪男爬車頂踩踏害車損 更多民視新聞報導柯建銘怒了！吳子嘉稱拚連任總召向賴清德要債 喊告開嗆：其心可議北市死亡車禍！腳踏車慘遭水泥車捲車底 女騎士遭輾身亡中壢警匪追逐爆槍響！嫌犯拒檢衝撞 警連轟12槍仍在逃
不是普通盆栽! 寵物骨灰樹葬盆栽被偷 警調監視器逮嫌
南部中心／呂彥頡、陳芷萍 高雄市報導高雄有民眾放在大樓外牆下的盆栽，遭一名陌生人騎腳踏車順手牽羊，民眾焦急po網尋人，因為這盆盆栽不是普通的盆栽，而是寶貝寵物過逝後，火化樹葬的盆栽。警方調閱周遭監視器，很快就找到竊嫌，是一名八十歲的老先生，順利將盆栽物歸原主。寶貝寵物過逝後，火化樹葬的盆栽，竟遭人順手，飼主po網急尋人。（圖／飼主提供）穿著橘色外套的長輩，騎著腳踏車來到一棟大樓底下，在金爐旁邊停了下來，他把腳踏車停好，然後彎下腰拿走放在牆角的一盆盆栽，放在車頭前的籃子裏，然後慢慢的調頭，用牽的把車牽走。被偷的盆栽就是這盆左手香，它可不是普通盆栽，裏頭埋著一隻狗狗的骨灰。遭竊飼主：「因為捨不得啊牠陪伴我們16年了，就是讓牠個別火化帶回來，也是一種紀念牠的方式，10月中左右放到現在大概3個多月。」失竊地點位在高雄岡山，是一處國宅，失主表示，飼養了十六年的紅貴賓在去年十月過世，他們選擇樹葬，把骨灰放在盆栽裏，因為這個角落能曬得到太陽，才會放在這裏，每天都會來替它澆水，沒想到會被人偷走，兩個孩子都很傷心。警方得主動介入調查，調閱沿線監視器，找到竊嫌住家，是一位八十歲的老翁。（圖／民視新聞）飼主孩子：「我很難過哥哥被偷走，陪我5年了我希望可以找到哥哥。」遭竊飼主：「監視器調出來是感覺，是一個長輩的背影，他很順手就整盆就抱走了，可能已經有觀察過了。」警方得知後，主動介入調查，調閱沿線監視器，找到竊嫌住家，是一位八十歲的老翁，不到一天的時間就順利找到盆栽，還給失主。壽天派出所副所長謝欣潔：「老翁稱誤以為是無主物，員警隨後順利起獲盆栽並發還原主。」小小盆栽可能不值什麼錢，卻極具紀念價值，無可取代。老翁路邊順手牽羊，雖然是微罪，警方仍依竊盜罪嫌送辦。原文出處：不是普通盆栽！ 寶貝寵物骨灰樹葬「被偷走」 警調監視器找回 更多民視新聞報導台中梧棲爆虐狗！拿鐵條狂K 動保處：安置黑狗、飼主列入禁止飼養動物黑名單米可白遭酸「蹭動物流量」撈過界！本人上陣「打臉1句」網挺翻為賺250元！男抓綠鬣蜥誤觸高壓電害4大企業停擺 超慘下場曝