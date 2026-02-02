台北漁產17歲女「抱病上工」！換膠帶遭保麗龍機台「吞噬」當場慘死

記者莊淇鈞／新北報導

台北漁產運銷公司。（圖／翻攝自GoogleMap）

台北市萬華區萬大路上的台北漁產運銷內，前天（1月31日）傍晚6時許，1名年僅17歲的謝姓外包商女員工，在執行保麗龍機台更換膠帶時，機台不明原因突然運作，導致謝女閃避不及竟慘遭捲入機器受困，消防隊隊獲報到場搶救，謝女被救出時，已因傷勢過重血肉模糊明顯死亡。檢察官昨天（1日）下午已到場相驗，台北市勞檢處也已約談劉姓業者到案說明，目前全案將朝現場負責人涉及過失致死，以及是否違反職業安全衛生法規等方向偵辦。

據了解，謝女為台北漁產運銷公司的外包廠商員工，事發當天上午曾因身體不適請假就醫，老闆雖囑咐她返家休息，但謝女下午仍返回公司繼續上班，事發前謝女正幫保麗龍機台更換膠帶，「不明原因」機台突然運作，導致謝女遭捲入機台內，但詳細狀況仍後續調查釐清。

對此，台北漁產總經理施宜廷表示，事發後已立即將相關合約文件送交勞檢處備查，並先行致贈5萬元慰問金予死者家屬，協助處理後續喪葬事宜；後續將全力配合檢調及勞檢單位調查，釐清委外廠商的責任歸屬，並依法究責。

而昨天（1日）下午檢察官已前往事發現場進行相驗，目前檢調將朝現場負責人涉過失致死及勞安責任方向偵辦，台北市勞動檢查處也已約談劉姓業者到案說明。

