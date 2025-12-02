台北漢來大飯店《魔獸世界：至暗之夜》主題房搶先開箱！全球獨家客製化電腦竟有機會帶走？

暴雪娛樂旗下 MMORPG《魔獸世界》將在 2026 年 3 月 3 日發行《世界之魂戰記》的第二部資料片《至暗之夜》，其中新功能「房屋系統」會在 12 月 4 日搶先上線，為了配合這個主題，暴雪娛樂在 12 月 4 日起合作台北漢來大飯店推出台灣限定《魔獸世界：至暗之夜》主題房，除了融合遊戲內的元素外，更邀請到電腦改裝職人 Mark’s Fabrication 獨家創作全球唯一的《魔獸世界》客製化「薩拉塔斯．黑暗帝國主機」，讓玩家能用這台電腦直接在房間內爽玩遊戲！Yahoo奇摩遊戲也搶先開箱到這次的合作房間，帶你一窺房內擺設與裝飾。

一進門就可以看到相當魔獸風格的客廳（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

《魔獸世界：至暗之夜》在 12 月 4 日推出房屋系統，有預購的玩家可以搶先體驗這個功能，可以透過多樣化自訂選項和創意打造有個人風格的房間，還能跟朋友協作交流。而為了迎接這個系統，暴雪娛樂在 12 月 4 日至 2026 年 2 月 1 日期間合作台北漢來大飯店推出主題房，將打造家園概念帶入現實。

在一進入房間就可以看到，石磚壁貼、復古家具和艾澤拉斯世界地毯，營造充滿《魔獸世界》氛圍的迎賓客廳，玩家也可以自己動手替換經典角色的壁畫以及在床上的部落、聯盟旗幟裝飾，連浴袍都有繡上《魔獸世界》的 Logo，相當用心。

底下還擺了把霜之哀傷（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

可以看自己是聯盟還部落把其他抱枕蛋雕（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

從客廳進房後的擺設（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

預設是一部落一聯盟，當然也可以自己換（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

連浴袍上都有秀上 WoW 的 Logo！（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

最特別的是這次邀請到台灣知名電腦改裝職人 Mark’s Fabrication，打造全球唯一、高達60公分的《魔獸世界》客製化「薩拉塔斯．黑暗帝國主機」，玩家可以在住宿期間暢玩資料片《至暗之夜》的全新功能「房屋系統」部分體驗內容，參與社群活動還有機會帶走收藏級藝術主機！

全球獨家客製化的電腦主機（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

側面是主機接孔處（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

房間內也可以玩魔獸啦（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

此外，粉絲入住即可獲得《魔獸世界》皮皮玩偶、《至暗之夜》紀念海報、主題房紀念毛巾、《魔獸世界》遊戲時間 30 天、頂級 Buffet 自助早餐、價值新台幣 3,000 元的客戶餐飲、行政酒廊禮遇等超澎湃的專屬入住好禮，雖然房價不算太便宜，但難得的《魔獸世界》主題房有興趣的粉絲還是可以朝聖看看，更多詳情可以參考台北漢來大飯店活動頁面。

入住就會送眾多水、鳳梨酥、盥洗包、海報等，甚至有月卡！（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

《魔獸世界：至暗之夜》目前已經開放數位預購，除了內含強化的角色直升 80 級、1,000 枚商人的標幣、飛行坐騎「光翼龍鷹」、塑形套裝「光明行者衣飾」等物品的《至暗之夜》英雄組合包外，入手《至暗之夜》史詩組合包還能獲得英雄組合包的所有內容、額外的 2 隻寵物、2 個飛行坐騎、1 個塑形套裝、房屋裝飾，以及《魔獸世界：至暗之夜》正式版搶先體驗資格，在正式發行前 3 天搶先展開升級之旅。