台北火車站的一段往事 引發13位老憲兵重返台北車站獻花致敬

一群花甲老翁向台北車站憲兵義士楊榮華紀念牌鞠躬，獻花致敬。 (憲兵校友會提供)

一段悠揚哀戚的熄燈號軍號樂聲，背後有一段偉大故事。 (憲兵校友會提供)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】這段軍愛民的捨身取義故事已經淹沒多年，但是仍有十多位白髮蒼蒼的老憲兵今天到台北車站，向一位多年前搶救小女孩在台北車站鐵軌上犧牲生命的19歲年輕憲兵獻花致敬。

民國38年12月13日，下午一點26分有一列北上列車開進台北車站，這時一個小女孩擅闖鐵道，在千鈞一髮之際被執勤憲兵楊榮華看見，他立即不顧己身安危衝向火車頭前，搶在火車輾過小女孩的剎那奮不顧身抱起小孩推上月台，但他卻被駛過的火車撞擊右腿和臀部，當場被輾斷身軀，雖然緊急送至鐵路醫院搶救，但仍於三小時後宣告不治。

捨身取義的憲兵楊榮華，是服務於憲兵第四團一營第三連的上等兵，他原籍為江西省南昌縣，曾當過中央日報記者，後因戰亂而加入憲兵部隊，入憲兵教導第一團受訓期滿來到臺灣，駐守台北車站。

楊榮華烈士殉職至今已滿76年，當時台北車站曾在舊站設牌記述這項憲兵忠勇事蹟，直到20年後的每年12月13日鐵路局台北車站和台北憲兵隊都會共同為憲兵楊榮華烈士舉行悼念會，直到1986年台北車站拆除重建，楊榮華殉職地點的紀念牌也消失不見。

直到15年前，國防部長高華柱下令清查各軍種殉國先烈事蹟，楊榮華上等兵成仁取義的事蹟也被憲兵司令部呈報到國防部，入祀忠烈祠，楊榮華殉職紀念碑也被陳列於台北車站B1(地下一層)通道。從此，在每年12月12日憲兵節和13日楊榮華殉職紀念日也會有老憲兵(部分是早期台北憲兵隊駐守台北車站憲兵隊同袍)回到現場，向老學長致敬。

今天早上有十多位憲兵學校畢業的老校友主動組隊到楊榮華先烈紀念牌前獻花致敬鞠躬，並且以軍號吹奏熄燈號，向這位76年前殉職的憲兵先烈致敬，這些憲兵老學長也多半是台北憲兵隊出身的資深軍官，雖然退伍多年，仍然記得他們在年輕歲月執勤時每日陪伴楊榮華先烈的青春往事。

憲兵楊榮華烈士的青春永遠停格在18歲，但這些資深退伍憲兵在76年後仍然以他為榮。 (憲兵校友會提供)

