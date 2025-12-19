台北無差別恐攻！陳世凱：海陸空場站全面加強戒備

針對今天台北車站發生攻擊事件，交通部第一時間已立即責成高鐵、台鐵成立應變小組，並由防災中心統一調度應變。（交通部提供／蔡明亘台北傳真）

台北市今晚發生連環無差別攻擊案，有嫌犯投擲煙霧彈，更持刀隨機砍人，台北與中山2處核心地帶一度陷入混亂。對此，交通部長陳世凱今晚受訪表示，已要求交通部所屬陸、海、空交通場站全面戒備。

陳世凱表示，接獲事件第一時間，雖在北捷範圍發生，但台北車站馬上成立緊急應變中心，加強戒備周邊安全，北捷一度過站不停，因此同步請台鐵公司與台灣高鐵公司協助疏運旅客。

陳世凱說，交通部已即刻通報，並要求所屬的交通場站，包含航空、軌道、港口等，全要加強戒備。

交通部補充說明，針對今天台北車站發生攻擊事件，交通部第一時間已立即責成高鐵、台鐵成立應變小組，並由防災中心統一調度應變。

交通部提到，雖然現場煙霧已消散，交通部已指示高鐵、台鐵及捷運公司全線維持高度警戒，嚴密監控營運與旅客安全。同時，也已與鐵路警察局聯繫加強場站及車站巡防。

交通部強調，陳世凱部長已要求全國各大交通場站（包括航空站、港口、重要觀光景區）同步加強安全戒備，聯合警方加強巡防，全面守護公共運輸安全。目前高鐵、台鐵、捷運皆維持正常營運，防災中心已整合各單位，協調周邊疏運。如需協助，請配合現場人員指引，交通部會全力保障大家安全。

