即時中心／張英傑報導

2026台北燈節今年以雙展區、雙IP呈現，不過，台北市政府竟然在西門展區主題為中國潮玩品牌「泡泡瑪特」，引發外界嚴厲抨擊；對此，民進黨立委林楚茵今（1）日加碼爆料，泡泡瑪特創辦人王寧是「中共政協委員」，肩負中國「文化輸出統戰」任務，連玩具都被爆甲醛超標有健康風險；隨後，她還質疑，台灣在地創作者跟在地IP，又多又優秀，「一定要選中國品牌才能辦燈節？」















林楚茵以「台北燈節變中國大外宣」、「國民黨到底多心虛？」為題貼文指出，當自由攀岩好手Alex徒手攀爬台北 101，讓全世界看見台灣；台北市長蔣萬安卻在「自廢武功」，在台北燈節用公帑幫中國品牌打廣告！

接著，林楚茵爆料，泡泡瑪特創辦人是「中共政協委員」，肩負中國「文化輸出統戰」任務，連玩具都被爆甲醛超標有健康風險！台灣這麼多優秀的在地創作者、在地IP，一定要選中國品牌才能辦燈節？

最後，林楚茵說，國民黨幫蔣萬安護航就護航，不敢正面回應，又要扯民進黨到底是多心虛？民進黨遇到問題立刻澄清、立刻改善；國民黨遇到問題是造謠抹黑、死不認錯，誰才是真雙標一目了然！

原文出處：快新聞／台北燈節主打中國潮玩挨轟 林楚茵質疑「1件事」

