台北燈節主視覺是泡泡瑪特！吳欣岱轟蔣萬安：別把市民當提款機

政治中心／黃依婷報導

台北燈節活動攜手「泡泡瑪特」，蔣萬安挨轟。（圖／資料照）

今年台北燈節活動攜手合作中國IP「泡泡瑪特」，以LABUBU作為主視覺之一，遭批評把主角留給「中國品牌」，對此，台灣基進黨秘書長吳欣岱也砲轟，「蔣萬安如果還想拿『商業歸商業』來搪塞，就算真的想改名叫蔣不聽，也不要把台北市民當成政治提款機」。

吳欣岱發文，「國台辦的認證，就是統戰認證」，如果這只是普通國際品牌，中國國台辦何必出來護航？現在的回應，直接證明他們把台北燈節變成「文化統戰」的舞台。蔣市府嘴上說行銷台北，實際上是將千萬流量的大舞台，拱手讓給中共政協背景的王寧完成政治使命。

吳欣岱也表態，「拒絕『同文同種』的情緒勒索：自由民主才是台灣的DNA」，統戰論述最愛用「同文同種」當藉口，試圖模糊兩岸界線。但台灣真正的價值，在於我們在自由民主的土壤下，孕育出具備主體意識的本土創作者與IP，也不解「這是行銷台北，還是幫中國代銷？」，質疑蔣萬安辯稱是用知名 IP 行銷台北，實際上是向世界展示台北如何對中國開大門？

吳欣岱喊話「別讓首都淪為中國官媒的宣傳看板」，當中國品牌將台北燈節視為「文化輸出」的勝利，市長要如何維護首都主體性？觀傳局說要形塑台北國際意象，現在卻讓國台辦發動統戰話術，這不僅背離初衷，更是將西門町主場優勢拱手讓人。當網友譏諷台北變成「中國台北」時，蔣萬安的決策已嚴重傷害城市尊嚴。

