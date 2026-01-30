台北燈節主題竟是「中國IP」 吳欣岱曝：創辦人具政協背景

即時中心／温芸萱報導

2026台北燈節採雙展區、雙IP呈現，西門町主燈選用中國潮玩品牌「泡泡瑪特」，引發爭議。對此，台灣基進台北黨部主委吳欣岱在臉書痛批，市府拿台北市民納稅錢，替中國品牌辦大型展售活動，形同免費打廣告。她指出，泡泡瑪特被中國視為文化輸出樣板，創辦人更具政協背景，質疑蔣萬安市府配合對岸進行軟性統戰，消耗台北文化主體性。

2026 台北燈節今年採「雙展區、雙 IP」形式登場，繼花博展區以變形金剛為主題後，另一個位於西門町的展區IP，昨日蔣萬安揭曉，主燈主體竟選用中國潮玩品牌「泡泡瑪特（POPMART）」，引發爭議。

台灣基進台北黨部主委吳欣岱隨即在臉書發文質疑，台北市政府將指標性的燈節主角交給中國品牌，無視台北本就擁有豐富且獨特的文化資源。

拿台灣人納稅錢 幫中國品牌辦超級展售會？

吳欣岱指出，台北燈節是台北市最具指標性的觀光活動之一，根據觀傳局資料，2024 年燈節吸引超過 574 萬人次，龐大的流量與公部門預算，本應用來扶植台灣原創或在地設計。

然而，蔣萬安市府卻將西門町的主場優勢交給中國品牌。她直指，泡泡瑪特創辦人王寧曾公開表示，該品牌已被中國視為「代表中國的土特產」，等同於讓台北市的公共資源，替中國品牌免費打大型廣告，質疑觀傳局口中的「形塑台北國際意象」，是否只剩下中國量產公仔。

具政協背景的爭議品牌 市府卻視而不見

吳欣岱進一步指出，泡泡瑪特並非單純商業品牌，其創辦人王寧具中國政協委員身分，該品牌更被中國官方視為「文化輸出」樣板，透過可愛公仔包裝中國流行文化與意識形態。

她批評，這是一場包裝在商業活動下的中國文化輸出。當中國在國際上持續打壓台灣，台北市政府卻主動敞開燈節大門，讓具有政治背景的中國品牌成為主題，形同配合對岸進行軟性統戰，消耗台灣的文化主體性。

國際創作者珍惜台灣文化 市府卻自廢武功

吳欣岱感嘆，國際大師早已看見台灣文化的獨特價值。早在 1990 年代，日本動畫導演押井守拍攝《攻殼機動隊》時，便來台取材，將台灣宮廟文化融入作品中。

她指出，在國際眼中，台灣的傳統民俗具有無可取代的魅力，但在北市府眼中，卻因政治立場，選擇忽視台北自身的文化特色，引入中國角色作為燈節主角。

缺乏文化自信 選擇最廉價的捷徑

吳欣岱表示，從李安《少年 Pi》到法國導演的《露西》，許多國際影視作品來台取景，看重的正是台灣多元且真實的城市樣貌，包括大稻埕洋樓、萬華的台日文化交融、內湖郭氏古宅等，都值得被世界看見。

她批評，觀傳局本應深度挖掘在地文化，結合科技與燈光，打造真正屬於台北的品牌，卻選擇直接輸入中國流行文化這條「最廉價、也最媚俗的捷徑」，顯示市府對台北底蘊毫無理解。

最後，吳欣岱也坦言，自己過去曾拿泡泡瑪特公仔拍照，但在得知其為中國品牌、創辦人具政協背景後，這樣的產品帶來的已不再是可愛，而是一種令人警惕的文化侵略感受。





