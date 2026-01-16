台北燈節主IP曝光！變形金剛降臨花博 小提燈限量10萬盞

【記者張綵茜／台北報導】農曆春節將至，台北市觀傳局今（16日）公布，2026年台北燈節以「雙展區、雙IP」形式策展，2月25日至3月15日分別在西門町與圓山花博公園盛大登場。其中，花博展區主燈將攜手全球知名IP變形金剛，並同步推出限量10萬盞小提燈。

台北市觀傳局長余祥表示，今年台北燈節規劃西門町與花博公園雙展區，其中花博展區以全球知名IP 變形金剛 為主題，並結合多位藝術家作品共同佈展。此次合作也是《變形金剛》首度於台灣大型主題燈節進行正式授權的燈組設計。

余祥指出，主題燈組將由博派領袖「柯博文」擔綱主角，並同步展出其戰友「大黃蜂」以及最大對手「密卡登」燈組，三大經典角色齊聚花博公園。其中，柯博文將以大型立體裝置燈組形式呈現，結合燈光節奏與場域設計，打造充滿動感與力量感的沉浸式賞燈體驗。

台北燈節「變形金剛」小提燈限量發放10萬盞（圖為max版）。張綵茜攝

此外，觀傳局也同步公布備受親子族群期待的小提燈資訊。觀傳局說明，小提燈以《變形金剛》角色「柯博文」為主題設計，將於3月1日至3月3日在西門展區及花博展區發放，並於3月1日至3月2日同步在各行政區提供民眾領取。至於各行政區實際發放地點、時段及相關細節，目前仍在規劃中，後續將另行對外說明。

余祥補充，今年燈節小提燈在展區共規劃發放10萬盞；另燈節每日開燈時間至晚間10時止，至於是否於假日延長開燈時間，目前仍在研議中，若有確定規劃，將另行對外說明。

台北燈節是否於假日延長開燈時間，北市府正研議評估中。張綵茜攝

