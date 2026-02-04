台北燈節合作中國IP「泡泡瑪特」惹議！翁章梁緩頰：IP是世界性的

記者盧素梅／台北報導

嘉義縣長翁章梁今(4）日出席「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會。（圖／行政院提供）

台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣登場，台灣燈會最大亮點，就是重現去年在日本大阪世博會的Tech World 館，還有超人氣 IP「超級瑪利歐」為主題的親子專區。對於台北燈會以「中國IP泡泡瑪特」為主題引發文化統戰疑慮，嘉義縣長翁章梁今（4）日在行政院受訪時表示，IP有世界性，有些不是國家專屬的，是世界性的。他指出，活動選擇主要是看吸引力與觀眾喜好，因此嘉義燈會選擇瑪利歐作為亮點，不必陷入意識形態爭議，重點是提升民眾的參與度與觀賞體驗。

台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義盛大登場，今年以「光躍台灣・點亮嘉義」為主題，活動規劃嘉義縣府前廣場及周邊場域，設置1座主燈、2座副燈，以及22個主題燈區，展出超過600件作品。燈會結合在地文化、藝術創作與科技展演，呈現嘉義城市特色與發展成果，吸引各地民眾前來參觀。

翁章梁今日出席「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會時表示，今年科技館是從日本移回台灣，部分展區曾在日本創下人氣，吸引大量排隊人潮。他提到，本次燈會除了科技館，還有瑪利歐專區，以及台灣紙風車、明華園等表演團隊展示的特色內容，而最受期待的則是3月7日「Team Taiwan大遊行」，希望當天現場民眾能一起為台灣隊加油。

至於科技館移回台灣的經費，經濟部貿易署副署長 胡啟娟說明，主要使用日本的剩餘款，加上行政院的支持與現有經費，經過預算撙節後，整體經費預估約8、9000萬元。他強調，燈會與科技館經費使用上兼顧效益與環保，確保資源合理運用。

