台北燈節合作中國IP「泡泡瑪特」挨批！國台辦嗆民進黨「逢中必反」

今年台北燈節活動攜手合作中國IP「泡泡瑪特」，遭綠營批評把主角留給「中國品牌」，對此，中國國台辦今（5）日表示，中國商品得到台灣民眾喜愛很正常，民進黨政客對此跳腳、惡意抹紅，暴露的是他們「逢中必反」的扭曲心理和虛弱本質。



台北燈節將於2月25日至3月15日登場，台北市長蔣萬安近日表示，西門展區將與中國IP「泡泡瑪特」合作，對此，綠營批評，台北市政府「幫中國品牌打廣告」、「把燈節主角留給中國品牌」、「缺乏文化自信，只能走廉價捷徑」。

對此，國台辦發言人陳斌華上午在例行記者會上回應，兩岸同胞同文同種，中國商品得到台灣民眾喜愛很正常。民進黨政客對此跳腳、惡意抹紅，暴露的是他們「逢中必反」的扭曲心理和虛弱本質。



媒體詢問，近日我中央銀行推動新台幣紙鈔改版，新版紙鈔將不再放入孫中山等政治人物肖像。陳斌華表示，今年是中國民主革命的偉大先驅孫中山先生誕辰160周年，民進黨當局刻意推動新台幣紙鈔「去孫中山化」，目的就是要割裂兩岸歷史文化聯結、推動「去中國化」，從而在台灣社會形塑「台獨」意識形態。



陳斌華聲稱，這種包藏禍心的政治操弄，是對中山先生和辛亥革命先驅的背叛，數典忘祖，令人不齒。他並批評，歷史就是歷史，事實就是事實，改變不了，抹滅不掉。不管民進黨當局如何處心積慮、胡作非為，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實改變不了，台灣同胞的中華民族認同抹滅不掉。

至於陸委會日前稱，目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行。陳斌華回應，2024年6月，民進黨當局將赴大陸及港澳地區旅遊警示提升為「橙色」，是不折不扣的政治操弄，也已被事實證明是徒勞無功的逆勢操作。

陳斌華指出，2025年台灣居民到大陸，相比2024年增長20%以上；台灣居民到港澳人數較2024年也大幅增長。「這充分表明，對民進黨當局的倒行逆施，廣大台胞並不認同。」民進黨當局仍然「一『橙』不變」，拿港澳地區本不存在的旅遊風險說事，其結果必然是被事實再度打臉。

