台北燈節合作泡泡瑪特！他揭蔣萬安決策關鍵：對的事做就對了

2026台北燈節攜手全球高人氣潮流品牌「泡泡瑪特」，推出6個人氣IP燈組，引發部分人士質疑，拿人民納稅錢去幫大陸土特產做廣告，對此台北市研考會主委殷瑋透露，市長蔣萬安的決策過程很單純「對的事，做就對了」。

台北燈節今年與 泡泡瑪特合作（圖／台北市觀傳局提供）

殷瑋今（14日）接受廣播節目專訪時表示，選擇與泡泡瑪特合作，台北市府不是沒有考量過利弊得失，不過蔣萬安市長在做出決策時，他的想法很單純，「對的事，做就對了」，做這件事情對行銷台北有沒有幫助，對台灣能不能有所幫助，如果答案是「有」的話，難道就只因為它是大陸的IP品牌，就不能做了嗎？如果這樣子來想，答案就很簡單了。

殷瑋表示，所謂的多元文化，必須要海納百川，之前陳其邁市長不也曾引進黃色小鴨，吉伊卡娃來行銷高雄。而且台北燈節與泡泡瑪特合作，需要本地的設計師，還有燈光策展，這些都是台灣的，也都有助益本土產業。

有網友自製萊爾校長造型主燈。（圖／黃揚明臉書留言區）

至於綠營反彈的聲音，媒體人黃揚明開酸，如果民進黨立委認為，台北燈節主燈應用台灣的IP，我覺得這建議很好。明年建議蔣市長選擇『萊爾校長』當主燈。

