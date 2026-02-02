生活中心／綜合報導

台北市府宣布，台北燈節與中國潮玩品牌泡泡瑪特合作，遭綠營立委林楚茵大酸，是用公帑幫中國品牌打廣告，因為泡泡瑪特創辦人，不只是中共政協委員，公司也多次跟中國官方合作，台北市府則回嗆，林楚茵也曾用過抖音，不要口中反中，但林楚茵也反擊，早就沒在用，勸蔣萬安不要成為統戰工具。

來自中國潮玩品牌泡泡瑪特，以IP設計加上盲盒遊戲，打開知名度，接下來將與台北市府合作，在台北燈節登場。

台北市長蔣萬安（1.29）：「西門展區的主題，就是國際最的IP泡泡瑪特，六個最高人氣的角色。」

廣告 廣告

台北市長蔣萬安，日前開心宣布，西門展區主題就是泡泡瑪特，民進黨立委林楚茵，在臉書發文痛批，這是用公帑幫中國品牌打廣告，尤其泡泡瑪特創辦人是中共政協委員，連玩具都曾被爆出甲醛超標，質疑台灣這麼多優秀創作者，卻要選中國品牌呢。





台北燈節合作泡泡瑪特！ 林楚茵怒轟：用公帑替中國品牌宣傳

台北燈節今年將與泡泡瑪特合作，融入台北意象。（圖／民視新聞）









泡泡瑪特創辦人王寧：「去吸收全世界，他們喜歡的潮流一些元素，然後用我們中國的一種表達方式，讓全世界能夠感受到，我們文化的力量。」





央視新聞：「中國的潮玩產業正在全球圈粉，更給力的是，國家也出手大力支持，其中專門提到要打造國貨潮牌，開發高品質文創。」

中國大力發展IP文創，央視還曾大讚，Labubu是中國文化名片，儼然成為大外宣的武器，2010年成立的泡泡瑪特，創辦人王寧在2021年，成為中共政協委員，公司多次與中國官方機構合作，色彩鮮明，也難怪會引發綠營質疑。





台北燈節合作泡泡瑪特！ 林楚茵怒轟：用公帑替中國品牌宣傳

泡泡瑪特創辦人王寧。（圖／民視新聞）









台北市府副發言人葉向媛：「相信大家都還記得，林楚茵委員喜歡看愛奇藝，上傳抖音口中說反中，瀏覽記錄確實很誠實，我們呼籲委員不要雙重標準。」

立委（民）林楚茵：「台北市政府面對泡泡瑪特的爭議，竟然拿我8年前，使用TikTok來做救援，8年前我就知道抖音，是有毒的統戰工具，已經放棄使用，奉勸蔣萬安跟我一樣回頭是岸，避免變成統戰的工具。」

雙方爭論不休，台北市府決定敞開大門，讓背負著中國文化傳播的潮流IP，在台北燈節盛大登場。是非對錯，交市民論斷！

原文出處：台北燈節合作泡泡瑪特！ 林楚茵怒轟：用公帑替中國品牌宣傳

更多民視新聞報導

中網友稱蔣萭安高人氣 台灣民眾:造神手法

中國人爆：共產黨一直宣傳蔣萬安！台人酸：他阿公最喜歡打共匪

林楚茵質疑台北燈節主打中國潮玩挨轟 北市府回應了

