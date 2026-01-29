台北燈節合作泡泡瑪特 蔣萬安：將帶孩子來數次

（中央社記者陳昱婷台北29日電）台北燈節2月25日登場，繼日前公布花博展區攜手「變形金剛」推出主題燈組後，台北市長蔣萬安今天揭曉西門展區將與「泡泡瑪特」合作，且他預期會帶孩子參觀不只一次。

台北市觀光傳播局今天舉辦台北燈節宣傳記者會，由蔣萬安揭曉西門展區將與全球人氣IP「泡泡瑪特」（POP MART）合作，推出6個角色Molly、Dimoo、Skullpanda、星星人、Hirono及Labubu燈組。

蔣萬安致詞表示，台北燈節已舉辦超過20個年頭，是每年台北市最具指標性的重要活動之一，他總是在想如何突破、吸引更多國際旅客前來，所以今年首創雙展區、雙IP模式，規劃花博及西門2大展區，透過不同主題展現台北的多元、包容及創意。

他說，藉由雙展區的串連，今年台北燈節規模將更勝以往，希望帶動周邊商圈經濟及觀光效益，相信人潮將超過往年紀錄。

蔣萬安介紹，除了主題燈組外，今年還有很多友好城市及學生作品，以及美國在台協會（AIT）首度參與設置的燈飾，他可以預見家中孩子在2月25日至3月15日展期間，將吵著要來參觀不止一次，會有很多機會與市民見面。

觀傳局表示，西門展區範圍涵蓋西門紅樓、捷運西門站周邊及中山堂廣場一帶，民眾可一邊漫步街區、一邊欣賞燈組作品，體驗不同於傳統燈會的都會型燈節氛圍。

觀傳局說，位於花博公園圓山園區的花博展區同步展出「變形金剛」（Transformers）大型主題燈組，呈現截然不同的視覺風格，邀請旅客走進台北街頭，白天探索城市、夜晚賞燈拍照。（編輯：龍柏安）1150129