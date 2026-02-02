台北燈節引發「LABUBU之亂」 吳欣岱、北市府隔空互槓

2026台北燈節中西門展區的IP是「泡泡瑪特」，台灣基進台北黨部主委吳欣岱近日質疑市府將燈節主角留給大陸品牌，卻遭藍營挖出吳欣岱曾與LABUBU盜版人偶合照，痛批吳欣岱雙標。北市府副發言人葉向媛2日回擊，建議吳購買符合標示及官方授權之正版商品。（摘自吳欣岱臉書／徐佑昇台北傳真）

2026台北燈節中西門展區的IP是知名盲盒「泡泡瑪特」，台灣基進台北黨部主委吳欣岱近日質疑市府將燈節主角留給大陸品牌，卻忽視北市擁有豐富的文化資源，不過此話一出，遭藍營挖出吳欣岱曾與LABUBU盜版人偶合照，痛批吳欣岱雙標，未料吳再度反擊，表示是在北市夾娃娃機夾到，是北市府管控出問題。北市府副發言人葉向媛2日反擊，吳欣岱可能對市政未盡熟悉，依據商品檢驗法，主管機關是經濟部、由標驗局辦理，也建議吳購買符合標示及官方授權之正版商品。

吳欣岱目前正在爭取北市內湖、南港議員選舉，近日針對北市府主辦台北燈節的西門展區IP與泡泡瑪特合作，痛批市府忽視北市擁有豐富的文化資源。

但隨後吳欣岱遭藍營欲參選議員新人圍攻，前國民黨發言人楊智伃還製圖嘲諷，表示吳欣岱先前才貼出與LABUBU人偶合照，「狠起來連自己的臉都可以打」，更有其他人指出吳欣岱是拿盜版玩偶。

吳欣岱今日回應，在台北市長蔣萬安執政下的城市，連玩偶都是不合格的東西，竟然還要政治攻擊受害的消費者，製圖羞辱。「這個社會怎麼變成這樣了？」

葉向媛則回擊，吳欣岱可能對市政未盡熟悉，依據商品檢驗法，主管機關是經濟部、由標驗局辦理；如接獲民眾投訴相關事證，市府會依法將他的投訴函轉中央；也建議吳欣岱購買符合標示及官方授權之正版商品。

